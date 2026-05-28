Un altar para llorar al bebé fallecido en Las Fuentes: "En casa hay un silencio y un respeto tremendo"

Evelyn tiene cuatro años y se acerca a dejar un coche en recuerdo de Boubakar. "Qué bien se lo pasaría el bomboncico con todo esto... ¡Qué pena más gorda!", comenta una anciana que pasa en ese momento por allí. Junto a este coche que acaba de dejar Evelyn hay otros muchos juguetes además de peluches, medidas de la Virgen del Pilar, ramos de flores y velas con los que se está homenajeando al pequeño fallecido este miércoles en Las Fuentes. Es un altar que "poco a poco" se ha ido llenando desde que los vecinos de la calle Monasterio de Obarra empezaran ayer a depositar velas en mitad de la calle, frente a la puerta del bloque en el que reside la familia. Allí se siguen reuniendo numerosos miembros de la comunidad senegalesa para apoyar a sus compatriotas, como es el caso de Charlot, una mujer de 52 años que mañana va a traer "un muñeco" a ese altar.

"Como tengo la tensión alta y estrés, no quise venir ayer y he esperado a venir hoy. Es muy duro. Soy una madre de cuatro niños y vengo a darles mis condolencias, a hablar con la madre, a apoyarles, a darles tranquilidad... Los senegaleses somos así: cuando muere alguien, vamos a las casas a apoyar", ha dicho Charlot. A la vez que llegaba ella, salía del edificio Boubakar, un joven de 23 años que conocía al padre del difunto.

De ese mismo inmueble sale un matrimonio de jubilados, Félix y Mari Carmen, quienes ayer se encontraban en su casa cuando tuvo lugar este trágico suceso. "En casa hay un silencio y un respeto tremendo. Fue muy desagradable: la escena fue desgarradora. Estamos fuera de nuestros sitio. Solo podemos trasladar nuestro respeto y nuestro cariño a la familia. Todos los vecinos les estamos apoyando", ha relatado este mismo matrimonio. En este edificio también reside Rubenia. "Debemos enviar fortaleza a los padres y entregarnos a esa familia", ha dicho Rubenia.

A Lidia, por ejemplo, le saltan las lágrimas cuando se acerca allí con su hija. Anoche, de hecho, fue una de las primeras vecinas que encendió una vela. "Es una lástima por la familia, no me quiero imaginar cómo se tienen que sentir con esa batería de emociones", expone Lidia, quien reside en el edificio aledaño. "Que nadie piense que esa mujer no estaba preocupada. Bajó descalza, gritando, y yo le intenté tranquilizar, pero estaba destrozada, solo quería ir a por su bebé. Vamos a tener un poquito de humanidad con ella", ha pedido Flora, otra vecina de esta misma calle. Es, realmente, lo que están pidiendo todos los vecinos que se reúnen en torno a ese altar.