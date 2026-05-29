Un detenido en Zaragoza por una estafa millonaria a Telefónica

La Policía detectó hace unos meses una macroestafa a Telefónica que ha acabando superando el millón de euros (1.097.564). En total, constan como sustraídos 788 dispositivos que ciertos transportistas no entregaban a sus destinatarios reales sino que, a cambio de dinero, los hacían llegar a los miembros de una sofisticada trama que suplantaba las identidades de las víctimas para realizar "dos o tres" contrataciones a su nombre. Y desde Madrid hasta Barcelona les llevaron sus pesquisas, pasando precisamente por Zaragoza y un piso de la calle Duquesa Villahermosa, donde este miércoles se detuvo a uno de sus inquilinos, Ezequiel O. A., a quien se considera la pieza que realiza la función de "contratación" y "suplantación de identidad" del cliente real, de tal modo que simula ser un cliente de la operadora para generar "un pedido fraudulento".

Así consta en el atestado instruido por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), el cual imputa un delito de estafa y otro de pertenencia a organización criminal a este guineano de 42 años. Ayer quedó en libertad tras pasar a disposición judicial en la Plaza número 8 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, donde estuvo asistido por sus abogados, Carmen Sánchez Herrero y Luis Ángel Marcén. Tiene antecedentes por hurtos, esafa y violencia en el ámbito familiar.

"Datos falsificados"

Es una investigación que se inició el 12 de noviembre de 2025 después de que Telefónica interpusiera una denuncia al detectarse un entramado delictivo que, "mediante la utilización de datos falsificados", realizaba altas fraudulentas de línea telefónicas, "suplantando la identidad de clientes legítimos". A Ezequiel O. A., precisamente, se le considera "el principal ejecutor material" de estas contrataciones fraudulentas, las cuales viene realizando desde finales de 2023 según la investigación. En su caso se le relaciona directamente con "un mínimo" de 42 contrataciones por valor de 56.992 euros.

"Se ha podido determinar que se reparten las funciones de dirección, contratación de los terminales, suplantando a los clientes reales de Telefónica, y la logística, apoderándose de los pedidos contratados de manera fraudulenta. Para llevar a cabo esta actividad, ha sido imprescindible la colaboración de los transportistas, la mayoría de origen colombiano. Estos han estado entregando los pedidos a los miembros de la organización encargados de la logística", sostiene la investigación.