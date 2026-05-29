Dos detenidos por una agresión con arma blanca y bate de béisbol en Huesca
El hecho está relacionado con desavenencias previas entre los implicados
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Huesca a dos hombres por su participación en una tentativa de homicidio y un robo con violencia derivado de desavenencias previas entre los implicados.
Los hechos ocurrieron el día 4 de abril, a las 01:30 horas de la madrugada en el centro de Huesca. Agentes uniformados de Policía Nacional que patrullaban esta zona fueron requeridos por un ciudadano que les alertaba de que había presenciado como dos hombres estaban agrediendo a otro en una calle cercana, por lo que realizaron una búsqueda por las inmediaciones, localizando en la calle Obispo Ram restos de sangre junto a una barra de hierro y una gorra.
Al mismo tiempo, agentes uniformados de Policía Local observaron durante su patrulla en una calle cercana a un individuo que andaba con dificultad, observando al acercarse al mismo que presentaba diversas heridas sangrantes en cuello, cabeza, pierna y mano, solicitando la presencia de asistencia sanitaria en el lugar, siendo trasladado al centro hospitalario.
Inmediatamente se inició una investigación que ha permitido averiguar que esta agresión se produjo en el marco de desavenencias previas entre las personas implicadas, y que los autores emplearon un bate y un arma blanca para atacar a la víctima, aprovechando este asalto para sustraer el teléfono móvil de la víctima. Asimismo obtuvieron la identidad de los dos autores de la agresión, tratándose de dos hombres de 40 y 37 años con multitud de antecedentes policiales.
Ambos han sido de tenidos como autores de tentativa de homicidio, así como por robo con violencia, disponiéndose el ingreso en prisión del autor material de heridas por arma blanca, y la libertad provisional con orden de alejamiento del segundo partícipe.
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