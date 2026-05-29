Empujan a un anciano y le roban una cadena de oro en Zaragoza

La Policía detuvo el miércoles por la noche a dos jóvenes argelinos como presuntos autores del robo de una cadena de oro a un hombre de 74 años en Zaragoza. Es un robo que tuvo lugar a las 21.00 horas en el paseo Echegaray, por donde paseaba la víctima junto a su mujer. En un momento dado, estos dos individuos le propinaron un empujón y le arrebataron la cadena por el método del tirón, un botín con el que se dieron a la fuga. Pero se pudo interceptar a ambos en el Gancho, por lo que se les detuvo por un delito de robo con violencia.

Fue posible gracias a la información facilitada por varios testigos, quienes llamaron de inmediato a la sala del 091 y facilitaron la descripción de los dos ladrones. De esta forma se activaron varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana, cuyos efectivos pudieron localizar a los dos argelinos, de 28 y 25 años de edad, respectivamente. En estos momentos todavía permanecen en calabozos a la espera de pasar a disposición judicial y, en el caso de que lo hagan hoy, será en la Plaza número 10 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, en funciones de guardia. Ambos cuentan con antecedentes por hechos similares.

Esta misma semana ingresó en prisión otro joven magrebí, Sifalleh B., quien fue detenido el domingo por sendos robos de cadenas de oro. A las 12.30 horas se le detuvo por un robo que acababa de comer en el cruce de las calles Ramón Pignatelli y Ramón y Cajal. Y los investigadores le imputaron otro robo que se había producido esa misma noche en el paseo Teruel.