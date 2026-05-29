Herida grave una niña de 10 años tras ser atropellada por un autobús urbano en la calle Conde Aranda de Zaragoza

Una niña ha sido atropellada este viernes por un autobús urbano en la céntrica calle Conde Aranda de Zaragoza. La menor ha sido trasladada al hospital tras sufrir lesiones de carácter grave. El incidente ha tenido lugar en torno a las 09.00 horas y se investigan las causas de lo ocurrido.

Según han informado desde el Ayuntamiento de Zaragoza, se trata de una menor de 10 años que, al parecer, iba sola cuando cruzaba esta vía y un autobús urbano de Avanza que cubre la línea 32 la ha arrollado. La primera asistencia la ha realizado una ambulancia del 080 de los Bomberos de Zaragoza.

La Policía Local ya investiga las causas de lo sucedido y en el operativo están participando también los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza y una ambulancia del 061.

En imágenes | Herida grave una niña de 12 años tras ser atropellada por un autobús urbano en la calle Conde Aranda de Zaragoza Herida grave una niña de 12 años tras ser atropellada por un autobús urbano en la calle Conde Aranda de Zaragoza / Laura Trives / Servicio Especial

Lesiones en una pierna

El siniestro se ha registrado por causas que se desconocen a la altura del número 81 de la calle Conde Aranda, en el carril bus que discurre en dirección a la avenida César Augusto y el Coso desde el paseo María Agustín, muy cerca de la plaza del Portillo. "Hasta el lugar, se han desplazado efectivos de Policía Local, Bomberos de Zaragoza, el 061 y Policía Nacional", han explicado desde el consistorio zaragozano.

"La menor, que ha sufrido lesiones en una pierna, ha sido atendida en un puesto sanitario que Bomberos ha instalado en la misma calle. Tras ser atendida, ha sido trasladada en la ambulancia del 080 al Hospital Infantil Miguel Servet", han añadido las fuentes oficiales del ayuntamiento.

Como consecuencia del suceso, se ha cortado al tráfico el tramo de la calle Conde Aranda, entre la plaza del Portillo y la avenida César Augusto, en los dos sentidos. Aunque casi una hora después la circulación "ha quedado ya restablecida en ambos sentidos", han asegurado desde el consistorio.

Los testigos: "El despliegue ha sido total"

"Yo vivo en el 69 (el accidente ha sido a escasos 30 metros) y me iba a levantar entonces cuando he escuchado todo el despliegue de las sirenas. Mi hijo y mi marido sí que han visto todo desde el balcón", ha explicado Carmen, una vecina de la calle Conde Aranda que todavía llevaba el susto en el cuerpo.

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Al asomarse a la ventana, ha visto cómo la gente se ha ido bajando del autobús, de la línea 32. "Han desplegado una carpa roja y han cortado la calle. El despliegue ha sido total, por falta de medios no ha sido", ha continuado esta misma mujer. "Al señor del autobús se le ha visto hecho polvo. Iba muy nervioso", ha detallado. Las primeras hipótesis barajan que la menor cruzaba el semáforo en rojo. "Esperemos que la niña se salve", ha dicho.