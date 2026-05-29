Herida grave una niña de 10 años tras ser atropellada por un autobús urbano en la calle Conde Aranda de Zaragoza
El suceso ha ocurrido en torno a las 9.00 horas a la altura del número 81 de este céntrico vial, en el carril bus que conecta el paseo María Agustín con la avenida César Augusto y el Coso. Se ha cortado el tráfico durante una hora.
Una niña ha sido atropellada este viernes por un autobús urbano en la céntrica calle Conde Aranda de Zaragoza. La menor ha sido trasladada al hospital tras sufrir lesiones de carácter grave. El incidente ha tenido lugar en torno a las 09.00 horas y se investigan las causas de lo ocurrido.
Según han informado desde el Ayuntamiento de Zaragoza, se trata de una menor de 10 años que, al parecer, iba sola cuando cruzaba esta vía y un autobús urbano de Avanza que cubre la línea 32 la ha arrollado. La primera asistencia la ha realizado una ambulancia del 080 de los Bomberos de Zaragoza.
La Policía Local ya investiga las causas de lo sucedido y en el operativo están participando también los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza y una ambulancia del 061.
Lesiones en una pierna
El siniestro se ha registrado por causas que se desconocen a la altura del número 81 de la calle Conde Aranda, en el carril bus que discurre en dirección a la avenida César Augusto y el Coso desde el paseo María Agustín, muy cerca de la plaza del Portillo. "Hasta el lugar, se han desplazado efectivos de Policía Local, Bomberos de Zaragoza, el 061 y Policía Nacional", han explicado desde el consistorio zaragozano.
"La menor, que ha sufrido lesiones en una pierna, ha sido atendida en un puesto sanitario que Bomberos ha instalado en la misma calle. Tras ser atendida, ha sido trasladada en la ambulancia del 080 al Hospital Infantil Miguel Servet", han añadido las fuentes oficiales del ayuntamiento.
Como consecuencia del suceso, se ha cortado al tráfico el tramo de la calle Conde Aranda, entre la plaza del Portillo y la avenida César Augusto, en los dos sentidos. Aunque casi una hora después la circulación "ha quedado ya restablecida en ambos sentidos", han asegurado desde el consistorio.
Los testigos: "El despliegue ha sido total"
"Yo vivo en el 69 (el accidente ha sido a escasos 30 metros) y me iba a levantar entonces cuando he escuchado todo el despliegue de las sirenas. Mi hijo y mi marido sí que han visto todo desde el balcón", ha explicado Carmen, una vecina de la calle Conde Aranda que todavía llevaba el susto en el cuerpo.
Al asomarse a la ventana, ha visto cómo la gente se ha ido bajando del autobús, de la línea 32. "Han desplegado una carpa roja y han cortado la calle. El despliegue ha sido total, por falta de medios no ha sido", ha continuado esta misma mujer. "Al señor del autobús se le ha visto hecho polvo. Iba muy nervioso", ha detallado. Las primeras hipótesis barajan que la menor cruzaba el semáforo en rojo. "Esperemos que la niña se salve", ha dicho.
- Amigos de los padres del bebé muerto en Las Fuentes: “No ha sido culpa de nadie”
- La plaza del Pilar será 'más humana' y con más zonas verdes: Zaragoza avanza en la reforma del salón de la ciudad
- Otro plus de 250.000 euros para el Real Zaragoza por el traspaso de Pep Chavarría
- La situación accionarial del Real Zaragoza: estas son las dos vías para que Jorge Mas y Juan Forcén amplíen su presencia
- Bankolé y Mawuli, las únicas incógnitas que quedan por despejar en el Casademont Zaragoza: así está la situación contractual de la plantilla
- Jorge Mas, presidente del Real Zaragoza, da por fin señales de vida: 'Tanto Juan Forcén como yo vamos a incrementar nuestra participación accionarial porque creemos profundamente en este proyecto
- La canción del grupo aragonés que ya suma más de siete millones de escuchas: 'Nadie sabe que es nuestra
- Inditex prepara un nuevo salto de empleo en Malpica, que podría llegar a 400 trabajadores