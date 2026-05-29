Otro robo en un bar de Delicias

Otro robo en Las Delicias, en esta ocasión, en un bar muy cercano a una ferretería de la calle Arias que solo 24 horas antes había sufrido otro robo a golpe de alcantarilla. Un bar de la calle Lastanosa, el bar MamaJuana, sufrió este miércoles de madrugada el robo de dinero en efectivo que se guardaba en la caja registradora. Son unos hechos que tuvieron lugar en torno a las 06.30 horas de este miércoles día 27 de mayo. No hay detenidos.

En el establecimiento se personaron varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana una vez que la sala del 091 recibió una llamada en la que informaba de lo que había sucedido. A su llegada, de hecho, los agentes observaron que la verja de la puerta había sido forzada y comprobaron que el establecimiento cuenta con cámaras de videovigilancia y sistema de alarma, aunque el propietario del negocio no recibió ningún aviso. Allí mismo pudieron encontrar la caja registradora, por lo que también se requirió la presencia de la Policía Científica para tomar huellas.

'Operación Mangosta'

Es una investigación que ha asumido el Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Delicias, los mismos efectivos que a lo largo de las últimas semanas se están haciendo cargo de otras muchas investigaciones por hechos similares. Porque los comercios de este barrio se están enfrentando a un aluvión de robos, especialmente a golpe de alcantarilla, lo que ha llevado a la Policía a impulsar la conocida como 'Operación Mangosta' para atajar este problema en materia de seguridad ciudadana.

A lo largo las últimas semanas se ha reforzado la presencia policial en Las Delicias de la mano del Grupo Operativo de Respuesta (GOR), aunque el operativo se va a reforzar todavía tal y como prometió el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, tras la solicitud formulada por la alcaldesa, Natalia Chueca. En cualquier caso no se aclaró cómo se iba a articular este refuerzo.