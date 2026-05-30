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Atraco a punta de cuchillo en un 'Martín Martín' de La Bombarda

Dos jóvenes encapuchados se llevaron 150 euros de la caja registradora tras amenazar a la dependienta

Atraco a punta de cuchillo en una tienda 'Martín Martín' situada en la calle Ramón J. Sender, este viernes por la tarde.

Atraco a punta de cuchillo en una tienda 'Martín Martín' situada en la calle Ramón J. Sender, este viernes por la tarde. / LAURA TRIVES

A. T. B.

Zaragoza

Hubo unos meses, entre finales del año pasado y principios del presente, en los que las tiendas del 'Rincón' sufrieron una oleada de atracos, desde sus establecimientos ubicados en los vecinos barrios de San José y Las Fuentes hasta La Jota o el distrito Universidad. Así mismo lo experimentó ayer un comercio de su más estrecha competencia, ya que una tienda 'Martín Martín' situada en la calle Ramón J. Sender, en La Bombarda, recibió la visita de dos jóvenes que se habían armado con un cuchillo. De esta forma amenazaron a la dependienta para que les entregara el dinero que había en la caja registradora, unos 150 euros con los que se dieron a la fuga.

Es un robo que tuvo lugar en torno a las 16.30 horas de este viernes día 29 de mayo, cuando la sala del 091 recibió una llamada en la que se informaba de lo sucedido. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana, cuyos efectivos se pudieron entrevistar con la trabajadora, quien les explicó que los ladrones eran de raza negra, al parecer, menores de edad. Al mismo tiempo salieron en su búsqueda y realizaron varias batidas por la zona, aunque resultaron infructuosas.

Investigación en marcha

Es una investigación que ha asumido el Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Delicias, desde donde ya se han solicitado las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia con las que está dotado este establecimiento. Por el momento no hay detenidos y las pesquisas siguen abiertas de cara a identificar a estos individuos, a quienes se les imputará un delito de robo con violencia por el hecho de exhibir un arma blanca.

Noticias relacionadas y más

A principios de este mismo mes de mayo, en la madrugada del jueves día 7, otro establecimiento de esta cadena también ubicado en Delicias sufrió un robo con fuerza. La Policía sorprendió en un 'Martín Martín' de la avenida Madrid (175) a un ladrón que pretendía marchar de allí con tres latas de bonito y una bolsa llena de latas de cerveza. Pero los agentes le detuvieron in fraganti.

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