Cuatro heridos graves tras un aparatoso accidente en la A-132 a su paso por La Sotonera

Cuatro personas han resultado heridas graves en un accidente de tráfico ocurrido este viernes sobre las 20.50 horas en la carretera A-132 (Huesca-Pamplona) dentro del término municipal de La Sotonera (Huesca).

El siniestro se ha producido cuando el vehículo en el que circulaban sentido Huesca se ha salido de la calzada por el margen izquierdo en el punto kilométrico 11,850 y ha caído a un ribazo.

Los cuatro heridos, todos ellos vecinos de Zaragoza, el conductor, de 48 años, así como dos hombres y una mujer, de edades comprendidas entre los 28 y 33 años, fueron evacuados y trasladados en ambulancia medicalizada del servicio de urgencias del 061, al hospital San Jorge de Huesca.

En el lugar se personaron dos patrullas del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, Equipo de Siniestros Viales (EIS) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, tres dotaciones de bomberos y tres ambulancias del servicio de emergencias 061.

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El Equipo de Siniestros Viales (EIS), con base en Barbastro, investiga las causas del siniestro vial.