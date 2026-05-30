Escena surrealista: un peatón cruza andando de Aragón a Francia y obliga a cerrar la frontera

El paso fronterizo entre España y Francia por el túnel de Bielsa-Aragounet ha permanecido cerrado a la circulación sobre las 16.00 horas de este sábado y durante poco más de 15 minutos a causa de un peatón que, obviando las señales que prohíben hacerlo, ha cruzado a pie por el interior de la infraestructura desde suelo español al lado francés.

Así lo han trasladado fuentes del Gobierno de Aragón, que en un principio han informado de una incidencia que obligaba al cierre temporal del paso.

Al parecer, el viandante se ha adentrado en el túnel, lo que ha llevado a los administradores de la infraestructura a cerrar la circulación, siguiendo el protocolo ante la presencia de una persona fuera de un vehículo, y han dado parte a la Guardia Civil y a la Gendarmería francesa.

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Cuando esta persona ha salido por la boca del lado francés, se ha dirigido a un vehículo estacionado en las inmediaciones y ha abandonado el lugar antes de la llegada de los agentes de ambos cuerpos de seguridad.