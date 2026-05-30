Jesús María Gómez, el comisario de Zaragoza investigado por la trama de Zapatero a quien aupó 'Jota'

Un aragonés se ha colado de lleno en la trama de Zapatero. Porque, desde que estalló el caso Plus Ultra, se está detallando una sofisticada trama en la que se está hablando y mucho del número uno de la Policía en Canarias: el comisario Jesús María Gómez Martín. Nació en Zaragoza un 25 de diciembre de 1962 e ingresó en el Cuerpo en 1987, casi 40 años de servicio que culminaron en 2022 con su nombramiento como jefe superior por parte de la Dirección General de Policía, cuyo Director Adjunto Operativo (DAO) era entonces otro comisario con pasado en Aragón -fue el jefe superior, de hecho- a quien acompaña la polémica desde hace unos meses: José Ángel González, alias Jota, denunciado por una presunta violación a una subordinada.

Como uniformado, el paso de Gómez Martín por Zaragoza fue breve, de apenas un mes, pero en la capital aragonesa nació, creció y vivió su juventud. Es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza, aunque dejó de lado la literatura y la sintaxis para estudiar la oposición de Policía hasta que aprobó la convocatoria de 1987, año en el que ingresó en la Academia de Ávila, donde a los años ejerció como profesor de ética. De allí salió como inspector, en 2022 ascendió a inspector jefe, a comisario lo hizo en 2011 y en 2016 accedió a la máxima categoría: comisario principal.

Sus destinos

Entre sus muchos destinos está la Brigada de Información en Barcelona, la comisaría de distrito de Macarena en Sevilla, de la que fue su jefe, como también lo fue en Parla, en el puesto fronterizo de La Junquera o en la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF). Antes de liderar a la Policía en el archipiélago canario, fue el comisario del aeropuerto de Barajas y jefe de protocolo de la Dirección General de la Policía, un ascenso meteórico en su trayectoria que coincidió con el nombramiento de Jota como Director Adjunto Operativo (DAO), adonde llegó tras liderar apenas un año la Jefatura Superior de Policía de Aragón.

En esos años, de hecho, ambos tuvieron que dar explicaciones por ciertos movimientos políticos en los aeropuertos de Madrid y de Zaragoza. En 2020, en el aeropuerto de Barajas, tuvo lugar el aterrizaje de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, precisamente, cuando el comisario Gómez Martín estaba al frente del aeródromo. Y un año después, el 18 de abril de 2021, el líder del Frente Polisario, Brahim Gali, entró en España a través de la Base Aérea, lo que llevó a 'Jota' a declarar en el Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza. Gómez Martín lo tuvo que hacer en una comisión de investigación del Senado por el Delcygate.

Más allá de comisarías y oficinas, al comisario Gómez Martín también se han acostumbrado a verlo en la plaza de Las Ventas, donde debutó como presidente en 2016. De adolescente, en Zaragoza, ya comenzó a empaparse de la pasión por el toreo de la mano de su abuelo, quien le llevaba a la plaza de La Misericordia según le gusta explicar al mismo comisario en las tertulias taurinas. Ahora le toca lidiar con graves acusaciones sobre la recepción de "gratificaciones" a cambio de que se que realizaran "negocios con procedencia ilícita" en el aeropuerto de Barajas, donde era comisario.