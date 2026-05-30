La Audiencia de Zaragoza deja en libertad a un hombre que agredió con "extrema gravedad" a su hija de tres años

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha acordado la puesta en libertad de Arturo L. T., un hombre de 30 años que a principios de enero fue detenido en Zaragoza por, supuestamente, agredir con "extrema gravedad" a su entonces pareja y a la hija de esta mujer. Es una niña de tres años a quien se asistió en el hospital Infantil, aunque en el auto de libertad se expone que desde entonces se han aportado "distintos informes" que revelan "conductas de autolesión" de la pequeña sin que, eso sí, se haya establecido todavía una relación causa-efecto. En cualquier caso, la jueza instructora ratificó a mediados de marzo el ingreso en prisión de Arturo aunque la Sección Primera le acaba de corregir a la hora de dictar su libertad.

Es una decisión que ha adoptado el tribunal de la mano de una serie de medidas cautelares como una orden de alejamiento de 200 metros así como una prohibición de comunicación con las dos víctimas durante la tramitación de la causa. Esta misma semana, precisamente, ha declarado en el Juzgado la hija carnal de Arturo, quien coincidió con las dos víctimas aquellos días de Navidad en los que tuvieron lugar los hechos. Lo hizo el jueves a las 10.30 horas en la sala Gessel. Es una causa que dirige la Plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Zaragoza.

Sistema Viogén

En el atestado instruido por la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) se encuadró a las dos víctimas en el riesgo extremo del sistema Viogén, de tal forma que una patrulla policial acompañó a ambas durante las 24 horas del día hasta que se detuvo a Arturo. Porque el detenido desapareció por completo una semana hasta que la Policía le pudo encontrar en un piso de la avenida Madrid (283), lo que llevó a activar al Equipo de Negociadores por si este individuo hubiera opuesto resistencia.

Es una denuncia que se interpuso el 8 de enero en la comisaría de Delicias, donde compareció la expareja de Arturo un día después de que se personara en el hospital Miguel Servet. El día 7 ya se había activado el protocolo debido a las importantes lesiones que ambas presentaban, lo que llevó a solicitar la presencia policial en el centro hospitalario.