Roban las cajas registradoras en una tienda de animales de Puerto Venecia

La Policía está investigando un robo cometido en la madrugada de este jueves día 28 de mayo en Kiwoko, una tienda de productos para animales situada en el centro comercial de Puerto Venecia. A las 05.30 horas se tuvo conocimiento de este robo, ya que la alarma se activó y desde la central de alarmas se avisó a la Policía de lo que estaba sucediendo en el interior de este establecimiento. Los ladrones se llevaron las cajas registradoras tras forzar la puerta de emergencia del local.

Es una investigación que ha asumido el Grupo de Policía Judicial de la comisaría de San José, las dependencias policiales a las que pertenece este centro comercial. De esta forma se van a poner a su disposición las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia del establecimiento, ya que el negocio cuenta con un sistema de seguridad que, precisamente, permitió dar la voz de alarma a la sala del 091.

Las cajas registradoras

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana además de informar a los vigilantes de seguridad del centro comercial de lo que acababa de suceder. En cualquier caso también se requirió la presencia de la responsable de la tienda a la hora de averiguar el alcance del robo. Por eso, al acceder al interior de la tienda, se pudo comprobar que faltaban las cajas registradoras. A lo largo de la mañana también se personaron allí agentes de Policía Científica para tomar muestras.

Este mismo martes, precisamente, la Policía Local detuvo a tres jóvenes por robar en una tienda de ropa de este mismo centro comercial, un hurto de varias prendas de vestir valoradas en 600 euros que tuvo lugar en torno a las 21.30 horas. Se dieron a la fuga y se escondieron en un contenedor del cementerio de Torrero, donde les encontraron los agentes gracias a la información facilitada por varios testigos. En otro contenedor encontraron la mercancía sustraída.