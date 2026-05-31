Seis años de cárcel por atracar el Mercadona de Utebo para llevarse 23,65 euros en embutido

Un mero hurto de 23,65 euros de embutido en el Mercadona de Utebo le ha costado más de seis años de cárcel a José Antonio C. R., un hombre español de 53 años que, la tarde del 14 de abril de 2025, lo hizo todo mal desde que el encargado de dicho establecimiento le dio el alto. Porque, a partir de ahí, se cavó su propia tumba: le enseñó una navaja (robo con violencia) y se dio a la fuga en el coche de su pareja a pesar de que se la había retirado el carnet de conducir (primer delito contra la seguridad vial). Al final acabó accidentado en una acequia tras una persecución por parte de los policías locales (segundo delito de seguridad vial), ante quienes se negó a someterse al test de alcohol y de drogas (tercer delito de seguridad vial).

Es una concatenación de hechos delictivos que ha llevado a la Audiencia Provincial de Zaragoza a imponerle penas que suman seis años y cuatro meses de prisión: tres años de cárcel por el delito de robo con violencia y tres años y cuatro meses de cárcel por los tres delitos relacionados con la seguridad vial. Entre otras medidas accesorias también se incluye la privación del derecho a conducir vehículos a motos durante diez años. Y consta la agravante de reincidencia porque el Juzgado de lo Penal número 2 de Zaragoza le condenó en 2021 a dos años de cárcel por un delito de robo con violencia en casa habitada, edificio o local abierto al público, el cual cometió el 21 de julio de 2021.

"No sé ni por dónde fui"

"Yo creo que pagué y todo y cuando salí me encontré con que había una persona chillándole a mi compañera. Ya con los nervios no sé ni por dónde fui, sé que al final tuve un accidente porque me iban dando por atrás con el coche", declaró el acusado en el juicio celebrado el 16 de abril bajo la asistencia letrada de Abel Sancho. Aquel día, precisamente, su entonces pareja también se sentó en el banquillo, aunque en su caso aceptó una condena de 45 jornadas de trabajos sociales como cooperadora necesaria del delito de conducción sin carnet el tratarse de la propietaria del turismo.

En el parking del supermercado le dio el alto un policía local que se encontraba fuera de servicio, a quien estuvo cerca de llevarse por delante con el coche de no haber sido por "una maniobra evasiva" que le llevó a caer al suelo. En cualquier caso, el fiscal no acusó a José Antonio C. R. de un delito de atentado a la autoridad, a pesar de que en la sentencia dictada por la Sección Tercera se hace constar que "casi" alcanza a este agente en su huida.