Detenidas dos mujeres por vender 17 lingotes de oro falsos en La Hoya de Huesca

La Guardia Civil ha detenido a dos mujeres de 21 y 50 años, vecinas de Bilbao, como presuntas autoras de un delito de estafa por vender 17 lingotes de oro falsos en un establecimiento de compraventa de oro en la comarca de La Hoya de Huesca provocando un perjuicio económico de 38.970 euros.

Según ha informado la Guardia Civil, la investigación comenzó el pasado abril por una denuncia interpuesta por parte del gerente del establecimiento de compraventa de oro afectado, quien avisó de que dos mujeres le habían vendido un total de 17 lingotes de oro en el mes de febrero y abril que, tras ser analizados posteriormente, resultaron ser falsos.

Los lingotes iban envueltos por unidades en blísteres que no podían abrirse para no perder su supuesto valor y su autenticidad se comprobaba por el número de serie y un código QR impreso en su parte trasera. Cuando el negocio de compraventa llevó los lingotes a una empresa encargada de fundición de oro fue cuando se percataron de que dichos lingotes eran faltos y de que solo estaban recubiertos de un baño de oro.

El Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Huesca tuvo conocimiento, el pasado 26 de mayo, de que dos personas habían regresado al mismo comercio con la intención de vender lingotes de características similares.

Los agentes se desplazaron hasta el comercio y comprobaron que estas personas eran las mismas mujeres implicadas en ocasiones anteriores, las cuales se desplazaban desde Bilbao para realizar las ventas, y, tras verificar que los lingotes de oro que pretendían vender eran falsos, procedieron a su detención como presuntas autoras de un delito de estafa.

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Las diligencias fueron instruidas por el Equipo ROCA y remitidas junto con las detenidas al Juzgado de Guardia de Huesca que quedaron en libertad con cargos.