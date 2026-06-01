Dos detenidos por una pelea de madrugada en San José

Dos varones sudamericanos acabaron la noche del sábado en los calabozos tras protagonizar una pelea en la plaza Miguel Hernández, en San José. A ambos les detuvo la Policía por un delito de lesiones, ya que a la llegada de los agentes comprobaron cómo presentaban heridas sangrantes en la nariz y en la boca. Son unos hechos que tuvieron lugar en torno a las 05.00 horas de este domingo día 31 de mayo, dos horas antes de que las 07.00 se recibiera otra llamada por otra pelea a las puertas de la Sala Garden sin que consten detenidos.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana una vez que la sala del 091 recibió la llamada de un testigo en la que se informaba de que dos varones se estaban enzarzando en plena calle. Los agentes pudieron separar y detener a estos dos individuos, unas pesquisas de las que se dio traslado al Grupo de Incidencias del fin de semana. En el caso de que la agresión hubiera sucedido entre semana, por ejemplo, el atestado lo habría instruido el Grupo de Policía Judicial de la comisaría de San José.

Otros altercados en San José

A finales del pasado mes de abril, también en el barrio de San José, la Policía tuvo que intervenir dos ocasiones en una misma madrugada por sendas peleas en el bar Cardi 2 y en el bar Michun II, ambos separados por apenas 30 metros en la calle Zaragoza La Vieja. En la primera intervención se pudo detener a tres mujeres sudamericanas que estaban agrediendo a algunos clientes del bar Cardi 2, donde lanzaron botellas de cristal. A todas ellas se les detuvo por un delito de atentado y otro de resistencia, ya que la emprendieron contra los agentes.

Solo media hora después, a las 02.00 horas, la Policía tuvo que volver a esta misma calle por un alterado similar en el bar Michun II. En esta misma intervención se detuvo también por un delito de atentado y otro de resistencia a una mujer sudamericana, quien estaba causando disturbios en el establecimiento. En su caso causó lesiones en el hombro a uno de los efectivos policiales.