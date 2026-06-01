Investigado un joven de la Ribera Alta por conducir sin permiso, con matrículas de otro vehículo y de forma temeraria

La Guardia Civil investiga a un joven de 21 años de la comarca de la Ribera Alta del Ebro como presunto autor de tres delitos contra la seguridad vial y otro de falsedad documental tras detectar que conducía un ciclomotor sin permiso, con matrículas de otro vehículo y de forma temeraria.

La actuación, de la que informa este lunes el instituto armado, se inició el pasado 10 de mayo, cuando una patrulla del Destacamento de Tráfico de Zaragoza observó el comportamiento anómalo del conductor en una estación de servicio situada en la A-68, en el término municipal de La Joyosa.

Durante su identificación, los agentes comprobaron que el conductor carecía del permiso de conducción necesario y que las placas de matrícula que llevaba el ciclomotor correspondían a otro vehículo de su propiedad.

Las gestiones realizadas, que asumió el Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT) del Sector de Tráfico de Aragón, permitieron determinar que el joven utilizaba habitualmente el vehículo y que el pasado 18 de abril había protagonizado una conducción con temeridad manifiesta al acceder con el ciclomotor al interior de un establecimiento comercial.

Además, los investigadores verificaron que el ciclomotor nunca había estado dado de alta en el registro de vehículos, por lo que carecía de documentación y del seguro obligatorio, motivo por el que el vehículo fue intervenido y quedó a disposición judicial.

Como consecuencia de los hechos, el joven ha sido investigado por dos delitos de conducción sin permiso, un delito de conducción temeraria y otro de falsedad documental por portar placas de matrícula correspondientes a un vehículo distinto.

La Guardia Civil recuerda que conducir sin autorización puede acarrear penas de multa de entre 12 y 24 meses o prisión de entre tres y seis meses, sanciones que pueden agravarse en casos de multirreincidencia.

Asimismo, la conducción temeraria está castigada con penas de prisión de seis meses a dos años, mientras que la falsificación de documento público puede conllevar entre seis meses y tres años de cárcel, además de multas económicas.

Las diligencias instruidas por el GIAT serán remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 7 de Zaragoza.

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La Guardia Civil incide en la necesidad de cumplir la normativa de tráfico y mantener los vehículos correctamente registrados, asegurados y en condiciones de seguridad, al considerar que el incumplimiento de estos requisitos supone un riesgo para el conductor y para el resto de usuarios de la vía.