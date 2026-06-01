Lucía Ruiz, nueva presidenta de la AVT: "¿Se imaginan que en Francia homenajearan a los asesinos de la sala Bataclan? Esto pasa en España a día de hoy con los etarras"

Lucía Ruiz acaba de ser elegida como presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) tras ocho años como delegada de la entidad en Aragón. El 11 de diciembre de 1987 vivía en la Casa Cuartel de la avenida Cataluña, donde atentó la banda terrorista ETA en lo que fue el mayor atentado perpetrado en la comunidad. De verdad, memoria, dignidad y Justicia conversa con EL PERIÓDICO DE ARAGÓN en su primera entrevista como presidenta de la AVT.

Pregunta (P): ¿Por qué ha dado el paso de presidir la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) a nivel nacional?

Repuesta (R): Llevaba ya ocho años como delegada en Aragón trabajando en la primera línea para las víctimas del terrorismo. Justo hace ocho años, el 30 de mayo de 2018, recibí una llamada del consejero de la AVT, de Miguel Folguera, ofreciéndome ser la delegada en Aragón y dije que sí porque me pareció un proyecto digno. Y ocho años después del trabajo realizado aquí, creo que estoy preparada para hacerlo. Hay que dignificar a las víctimas del terrorismo y el modelo con el que hemos trabajado ha funcionado.

P: ¿Cuál es ese modelo?

R: Sobre todo la atención y el contacto directo con las víctimas, la relación con las instituciones, públicas y privadas… Tejer una red de colaboración en la que realmente se consigan cosas por y para las víctimas.

P: En cualquier caso usted recibió esa llamada porque es víctima del terrorismo de ETA.

R: Recibí esa llamada porque hace 39 años vivía en la Casa Cuartel de la avenida Cataluña.

P: ¿Qué cambió en su familia?

R: Cuando de pequeño sufres un atentado en tu hogar, luego no tienes esa zona de confort a la que volver. Tus padres cambian mucho la manera de actuar. Pasan a educarte de una forma más relajada, más laxa. Si has estado a punto de que te maten, igual hay cosas que hay que pasar por alto.

P: En la entrevista que le hicieron en la propia AVT hablaba del lema de la asociación: ‘Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia’. Permítame una batería rápida de preguntas. En relación el terrorismo de ETA, ¿hay verdad?

R: Cuando hablamos de verdad, hablamos de contar el verdadero relato.

P: ¿Y cuál es el verdadero relato?

R: El verdadero relato siempre es el de las víctimas del terrorismo.

Había una organización terrorista que nos mataba y nosotros poníamos los muertos. Esa verdad no se puede tergiversar. No se puede vender ahora que Bildu es un partido progresista porque no lo es. Bildu es el brazo institucional de ETA. Lucía Ruiz — Presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo

R: ¿Hay memoria?

R: Muy poca. Hay memoria en una parte de la sociedad, pero hace falta mucha conciencia colectiva, de ahí nuestro proyecto de charlas en colegios, en universidades, en todos los foros donde se nos dé voz porque lo que tenemos que mantener es el verdadero relato y el verdadero relato, desde luego, es el de las víctimas del terrorismo. Había una organización terrorista que nos mataba y nosotros poníamos los muertos. Esa verdad no se puede tergiversar. No se puede vender ahora que Bildu es un partido progresista, porque no lo es. Bildu es el brazo institucional de ETA.

P: ¿Y hay más memoria ahora o antes?

R: ¡Qué difícil! Creo que la gente joven ahora tiene muy poca información, pero no porque no la quiera, sino porque no se la contamos. Sí que me encuentro con universitarios que están haciendo trabajos sobre los diferentes atentados y a mí eso me encanta porque hay inquietud todavía, pero no se enseña en los colegios. Igual que estudiamos la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial y el desembarco de Normandía, debería ser igual de importante estudiar los más de 50 años de terrorismo que hemos vivido en este país.

La zaragozana Lucía Ruiz, víctima del atentado de la Casa Cuartel, es la nueva presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). / JOSEMA MOLINA

P: ¿Hay dignidad?

R: En muchos casos no.

R: ¿Cómo cuáles?

R: Los Ongi Etorri. Que se reciba a un asesino en su pueblo como un héroe es un fracaso de la sociedad y demuestra una sociedad totalmente enferma. Los actos de enaltecimiento del terrorismo van destinados a revictimizar. ¿Se imaginan que en Estados Unidos homenajearan a los asesinos del 11S o en Francia a los asesinos de la Sala Bataclan? Esto pasa en España a día de hoy con los etarras y es una vergüenza. Es una debacle y nos tendríamos que hacer mirar como sociedad qué estamos haciendo mal.

P: ¿Y hay Justicia?

R: Si llamamos Justicia a que haya un juicio, sí. Si llamamos Justicia a aplicar de forma torticera las libertades condicionales y los terceros grados, no. Defendemos que se cumpla la Ley, pero con toda la fuerza de La Ley, ni un día más de cárcel pero tampoco un día menos. No pedimos venganza, queremos Justicia. Y por supuesto resolver todos los casos que hay pendientes.

P: De hecho, todavía falta por ser juzgado Josu Ternera por la autoría intelectual de la Casa Cuartel de la avenida Cataluña. ¿Confía en verle pronto en el banquillo?

R: Espero que sea extraditado y que el juicio se lleve a cabo. Donde tiene que hablar es en la Audiencia Nacional.

Josu Ternera no puede salir en un documental a decir que los guardias civiles ya sabían a lo que se exponían llevando a sus hijos a vivir a una casa cuartel Lucía Ruiz — Presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo

P: En cualquier caso ya ha tenido tiempo para hablar de ello en un documental.

R: Sí, claro, pero a un terrorista no se le debe dar voz. Me parece deleznable y a eso me refería con el verdadero relato. Ese señor no puede salir en un documental a decir que los guardias civiles ya sabían a lo que se exponían llevando a sus hijos a vivir a una casa cuartel.

P: ¿Cómo va a intentar conseguir todo eso que me dice?

R: Trabajando mucho. Tengo un buen equipo, al departamento jurídico, social, psicológico, laboral, prensa y protocolo para intentar encauzar todas estas cosas y que poco a poco vayan llegando a buen puerto.

P: Quizá trabajar la parte de memoria sea más fácil a través de vuestras actividades divulgativas pero, ¿cómo se trabaja la dignidad?

R: Es un trabajo de pedagogía continuo. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte y hay que ir luchando las batallas para llegar a ganar la guerra. Batalla a batalla iremos devolviendo a las víctimas del terrorismo al lugar que se merecen, creo que somos los héroes de la democracia en el sentido de que hemos puesto nuestras vidas y las de nuestros familiares para llegar a esto. ¿Que con unas administraciones es más complicado que con otras? Evidentemente. A mí me gustaría saber qué le hemos hecho las víctimas del terrorismo al ministro Grande Marlaska.

P: Hablaba de una relación institucional que seguro que ha tenido con partidos políticos aquí en Aragón, pero en Madrid se va a encontrar con otros que niegan esta represión. ¿Va a poner una línea roja?

R: Las que ya hay ahora. Bildu es el brazo institucional de ETA.

ETA sí que existe, ETA es Bildu y es socio de un Gobierno que se mantiene con los votos manchados de sangre de Bildu Lucía Ruiz — Presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo

P: ¿Por qué cree que se está intentando modificar el relato de la historia?

R: Mucha gente pensaba y mucha gente sigue pensando a día de hoy que, como ETA no mata, ETA no existe. Y ETA sí que existe, ETA es Bildu y es socio de un Gobierno que se mantiene con los votos manchados de sangre de Bildu.

P: Hace poco se estrenó el documental de Manuel Giménez Abad. ¿Cuánto ayuda este tipo de formato a la memoria?

R: Mucho. Estas cosas ayudan a formar ese entramado para que la gente tenga memoria y recuerde lo que pasó, sobre todo cuando están hechos con cuidado, con cariño, cuando participamos las víctimas y se cuida ese trato. Todo esto es muy importante porque ayuda a construir el verdadero relato. Creo que si algo me ha caracterizado desde que entré de delegada es que trabajo por todos, independientemente del grupo terrorista, no nos podemos olvidar que aquí no solo ha matado ETA, hemos sufrido el 11M, el mayor atentado de terrorista de la historia de Europa. Me gustaría que alguna vez se supiera toda la verdad y que esas víctimas también tuvieran ese resarcimiento en cuanto a verdad, memoria, dignidad y justicia.

P: ¿Qué le gustaría saber del 11M?

R: Todo. Ahora que se está hablando tanto de Zapatero, si tiene que responder por supuestos hechos delictivos, me encantaría que alguien le preguntara a Zapatero por el 11M. A ver qué tiene que contarnos a los españoles.