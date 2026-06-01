Mañana de complicaciones en el tráfico de Zaragoza: dos accidentes obligan a intervenir a la Policía

Una serie de siniestros viales registrados a primera hora de la mañana de este lunes está provocando fuertes retenciones y un tráfico muy denso en varios puntos de Zaragoza. Afortunadamente, según informa la Policía Local de la capital aragonesa en su cuenta de X, los incidentes se han saldado sin heridos de gravedad. Solo hay que lamentar daños materiales en algunos vehículos.

El primero de los percances ha tenido lugar en pleno centro de la ciudad, concretamente en la intersección del Paseo María Agustín con la calle Escribá de Balaguer, un eje que soporta una gran carga de vehículos en hora punta. Casi de forma simultánea, se registraba otro accidente en la calle Duquesa Villahermosa, a la altura del número 121, complicando el acceso y la movilidad en el barrio de Delicias.

Noticias relacionadas

Los agentes de la Policía Local se han desplazado hasta los puntos afectados para regular la circulación. Se ruega a los conductores extremas la precaución y prestar atención a las indicaciones de los agentes. A estas horas, las patrullas continúan trabajando en el lugar para retirar los vehículos implicados y recuperar la fluidez normal de la circulación, que se ha visto seriamente ralentizada durante el inicio de la jornada laboral.