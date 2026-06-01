Dos vecinos de Zaragoza son rescatados en el río Ara tras quedarse atrapados por la corriente sin saber nadar
Los bañistas, un hombre y una mujer de 48 y 38 años, fueron rescatados por el GREIM de Boltaña y la Unidad Aérea de Huesca tras quedar atrapados por la corriente del río Ara
Pasadas las 14.00 h, la 112 Aragón recibió el aviso de que dos personas habían quedado atrapadas en el río Ara, en Boltaña. Los bañistas, que no sabía nadar, fueron rescatados por el GREIM de Boltaña y la Unidad Aérea de Huesca, quienes, tras sobrevolar la zona y localizarles, evacuaron a los atrapados y los trasladaron en la aeronave hasta la localidad de Boltaña, donde estaba su vehículo estacionado. Se trata de un hombre y una mujer de 48 y 38 años, vecinos de Zaragoza.
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