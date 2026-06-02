Detenidos nueve conductores en cuatro días en Zaragoza: desde circular sin carné hasta por ir bajo los efectos del alcohol y sin casco

Desde el pasado fin de semana, hasta hoy, la Policía Local ha procedido a la detención de nueve personas por presuntos delitos contra la Seguridad Vial en Zaragoza. Cinco de los conductores fueron detectados circulando careciendo de permiso de conducir. En concreto, una conductora de veinticinco años fue observada circulando en una motocicleta sobre las 06:20 de la madrugada en la Avda Cesáreo Alierta sin portar casco, detectando los actuantes sintomatología de encontrase bajo los efectos del alcohol.

Por ello, proceden a realizar la prueba de etilometría arrojando un resultado de 0,88 mg/l, comprobando además que carecía de permiso de conducir al no haberlo obtenido nunca. Además se produjo la detención de dos personas que circulaban por calle Rioja con un ciclomotor de forma anómala. La patrulla comprueba que el conductor carecía de permiso de conducir, siendo la ocupante del mismo su madre, procediendo por tanto a su investigación en calidad de cooperador necesario.

La tarde del viernes se produjo también al detención de un varón de 58 años de edad que fue observado por los agentes cuando circulaba por la calle San Juan de la Peña en un turismo y no respetó la señal de semáforo en rojo. Realizadas las diligencias oportunas comprueban los intervinientes que carecía de permiso por haber perdido la totalidad de los puntos.

Por último la pasada noche se procedió a la detención de un joven que circulaba en un turismo a elevada velocidad por la Avda Rodríguez Ayuso, algo que alertó a los actuantes. En el transcurso de la intervención el ahora detenido manifestó que carecía de permiso de conducir por no haberlo obtenido nunca.

Conductores bajo efectos del alcohol

Los diferentes controles de alcoholemia y drogas que tienen lugar durante la madrugada se saldan con tres detenidos, dos de ellos por superar la tasa penalmente establecida y otro por circular bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Los conductores fueron detectados todos ellos circulando entre la una y las siete y media de la mañana. Entre alguna de las intervenciones, los agentes de la Unidad de Apoyo Operativo observaron circular por calle Rioja a un conductor de forma brusca, algo que llamó la atención de los mismos.

Ante la incapacidad de atender las órdenes claras de los agentes, someten al presentado como detenido a la prueba de etilometría arrojando una tasa inicial de 1,08 mg/l. Tras completar la prueba arroja una tasa final de 0,93 mg/l. Finalmente es detenido por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

La madrugada del Sábado mientras agentes de Sector Centro se encontraban realizando labores de prevención en la Calle San Vicente Martir observan circular un vehículo de forma errática, con el volumen de la música demasiado elevado. Observan además que el conductor podría haber ingerido bebidas alcohólicas, por lo que sometido a la prueba de alcoholemia arroja finalmente un resultado de 0,66 mg/l, procediendo a su detención al superar la tasa penalmente establecida.

Además, agentes de la Unidad de Motoristas mientras realizaban dispositivo de control de alcoholemia en el cruce de la calle Lastanosa con Rioja detectan sobre las 07:15 horas a un conductor de un vehículo con claros síntomas de haber consumido alcohol. Tras realizar la prueba de etilometría arroja este una tasa final de 0,92 mg/l, procediendo por estos hechos a su detención.

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Por último, agentes de Sector Centro que realizaban labores de control de zonas de estacionamiento para personas de movilidad reducida, observan una tarjeta que no se adecuaba al formato original. Proceden de esta forma a examinarla en detalle percatándose que simulaba a la original. Por tanto, proceden a retirar el vehículo a depósito municipal.