El asesino de Úrbez en Boltaña pide repetir el juicio por "defectos" en la causa

Por unos errores en la identificación de los guardias civiles y por unas apreciaciones de la médico forense que practicó la autopsia, ya que "la rigurosidad ha de ser máxima". Son algunos de los "defectos" por lo que este martes se ha solicitado repetir el juicio por el asesinato del joven Úrbez en Boltaña, un crimen por el que Sergio Domingo Elvira fue condenado hace unas semanas a 17 años y 6 meses de cárcel. Así lo ha manifestado su abogada, Rocío Notivoli, en la vista de apelación celebrada a las 09.30 horas ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), donde la fiscal y las tres acusaciones particulares se han opuesto a las cuestiones planteadas por la defensora a la hora de rechazar la repetición del plenario.

"La forense dijo que fue un ataque alevoso. Es una valoración que puede entrar en el ámbito jurídico-penal y el riesgo de contaminar al jurado es evidente", ha afirmado Notivoli ante el tribunal presidido por el magistrado Luis Pastor. En su alegato también ha aludido a la ausencia del arma homicida, una navaja que nunca se pudo encontrar después de que Sergio Domingo se diera a la fuga tras apuñalar en el corazón a Úrbez. "La forense buscó una foto en Google de una navaja y la enseñó al jurado sin que se pudiera estudiar su morfología cuando la condena se construye con que mi cliente llevaba esa navaja", ha continuado la abogada defensora, quien también ha defendido que se trata de un homicidio y no de un asesinato.

En cualquier caso, las acusaciones pública y particular han coincidido en el que el veredicto emitido por el jurado está "justificado". "Todo concuerda, tiene fundamento y una base sólida", ha asegurado la fiscal, con quien han coincidido cada uno de los tres abogados que representan a diversos familiares del difunto. "La compañera ha podido ejercer su derecho a la defensa como ha querido y la ciencia ha demostrado que no hay un tercer implicado en los hechos", ha zanjado la abogada Navarro.