Martes negro con seis muertos en las carreteras de Aragón en menos de siete horas

El martes 2 junio de 2026 pasa a la historia como uno de los peores días que se recuerdan en las carreteras aragonesas. Dos accidentes de tráfico en Ilche (Huesca) y en Agón (Zaragoza) se han cobrado este martes la vida de hasta seis personas, entre ellos un bebé, con una diferencia de apenas siete horas. Son dos siniestros muy similares por la forma en la que se han producido, ya que en ambos casos se han visto involucrados un camión y una furgoneta. A las 08.45 horas han muerto tres vecinos de Mequinenza de 57, 65 y 75 años tras una colisión frontolateral con un camión en la A-1223 mientras que a las 15.00 horas han muerto un hombre de 47 años, una joven de 17 y un bebé de 4 meses tras una colisión frontal con otro camión en la N-122.

El primero de los dos trágicos accidentes ha tenido lugar en torno a las 08.45 horas, en el punto kilométrico 9 de la A-1223, carretera que conecta los municipios oscenses de Monzón y Poleniño. Hasta el hospital de Barbastro han sido trasladados los dos heridos -uno de ellos ha muerto luego en el centro hospitalario- además del conductor del camión, un vecino de Zaragoza de 47 años que ha resultado herido leve. Por su parte, los servicios funerarios han llevado a los difuntos a la sede del Instituto Medicina Legal de Huesca, donde se les va a practicar la autopsia.

Operativo

En el lugar de los hechos se han personado dos patrullas del Destacamento de Tráfico del puesto de Binéfar, el Equipo de Siniestros Viales (EIS) de Huesca y una patrulla de Seguridad Ciudadana del puesto de Barbastro además de Bomberos de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), ambulancias del 061 y mantenimiento de carreteras, ya que la vía ha permanecido totalmente cortada al tráfico. Se ha dado paso alternativo hacia la A-22 y la N-240.

El Ayuntamiento de Mequinenza ha decretado dos días de luto oficial por el fallecimiento de sus tres vecinos, por lo que las banderas del consistorio ondean a media asta en señal de duelo por esta "tragedia". Según ha explicado a este diario su alcalde, Antonio Sanjuán (PSOE), los fallecidos se dirigían a una finca de Berbegal para asistir a "unas jornadas técnicas del almendro". "Es gente a la que le gustaba el campo", ha señalado el alcalde, quien ha precisado que todos ellos son "muy conocidos" en el pueblo. Uno de ellos, de hecho, regenta una carnicería.

"Solo hay caras largas"

"Los ánimos están por los suelos, solo hay caras largas y la gente está muy seria. Estamos consternados y preocupados por el estado de los heridos", ha continuado Sanjuán. En estos momentos ya se ha puesto en contacto con los familiares de algunos de los afectados, a quienes ha transmitido "todo el apoyo" y se ha puesto a su disposición. "Mequinenza se une al dolor de las familias y de todas las personas afectadas por esta tragedia", ha expresado el ayuntamiento a través de sus redes sociales.

Otros municipios del entorno se han sumado también a estas condolencias, como es el caso de Fraga y Torrente de Cinca, además de la propia institución comarcal. La comarca, de hecho, también ha decretado dos días de luto oficial, desde las 15.00 horas de hoy hasta las 15.00 horas del 4 de junio. "Trasladamos nuestro más profundo pesar y nuestras más sinceras condolencias a las familias, amistades y allegados de las personas fallecidas, así como nuestros deseos de pronta recuperación a las personas heridas", ha manifestado la Comarca del Bajo Cinca.

El accidente de Agón

Y menos de siete horas después, a las 15.00 horas, se ha registrado el segundo de estos fatales siniestros con la muerte de un hombre de 47 años, una joven de 17 y un bebé de 4 meses en Agón. Este segundo accidente ha tenido lugar a las 15.00 horas en la N-122, donde se ha producido una colisión entre un camión y la furgoneta en la que viajaban los tres fallecidos.

Accidente de tráfico con tres muertos en Agón (Zaragoza), este martes por la tarde. / GUARDIA CIVIL

En estos momentos ya han sido excarcelados los cadáveres de los tres difuntos, de los que se van a hacer cargo los servicios funerarios para trasladarlos hasta el Instituto de Medicina Legal de Aragón, donde se les va a practicar la autopsia, de la que se dará traslado al Tribunal de Instancia de Tarazona por ser el partido judicial al que pertenece Agón. En el lugar de los hechos está trabajando un camión grúa para hacerse cargo del tráiler, por lo que solo se permite la circulación por un carril mientras la Guardia Civil está regulando el tráfico al resto de vehículos.

Se trata de un tramo de la N-122 en el que está permitida la maniobra de adelantamiento, aunque el incidente se ha registrado en la conocida como curva de las lagunas, según han podido comprobar los agentes del Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS) de Zaragoza. El camión viajaba sentido Zaragoza mientras que la furgoneta lo hacía sentido Tarazona. En el operativo también han participado bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) procedentes de los parques de Tarazona y de Tauste y voluntarios de Protección Civil de la comarca Campo de Borja. Y en un primer momento se ha llegado a activar al helicóptero del 112 por si hubiera sido necesario su trasladado al hospital, aunque no se ha podido hacer nada por sus vidas.