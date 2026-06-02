Muere un hombre de 47 años, una joven de 17 y un bebé en un accidente de tráfico en Agón (Zaragoza)
El siniestro ha tenido lugar a las 15.00 horas en un tramo de la N-122 conocido como la curva de las lagunas
Un hombre de 47 años, una joven de 17 y un bebé de pocos meses han muerto este martes por la tarde en un accidente de tráfico en Agón, el segundo con tres víctimas mortales que se registra en en menos de ocho horas en la comunidad después de que, esta misma mañana, tres vecinos de Mequinenza hayan muerto en Ilche (Huesca). Este segundo accidente ha tenido lugar a las 15.00 horas en la N-122, donde se ha producido una colisión entre un camión y la furgoneta en la que viajaban los tres fallecidos.
En estos momentos ya han sido excarcelados los cadáveres de los tres difuntos, de los que se van a hacer cargo los servicios funerarios para trasladarlos hasta el Instituto de Medicina Legal de Aragón, donde se les va a practicar la autopsia. En el lugar de los hechos está trabajando un camión grúa para hacerse cargo del tráiler, por lo que solo se permite la circulación por un carril mientras la Guardia Civil está regulando el tráfico al resto de vehículos.
Se trata de un tramo de la N-122 en el que está permitida la maniobra de adelantamiento, aunque el incidente se ha registrado en la conocida como curva de las lagunas, según han podido comprobar los agentes del Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS) de Zaragoza. El camión viajaba sentido Zaragoza mientras que la furgoneta lo hacía sentido Tarazona. En el operativo también han participado bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) procedentes de los parques de Tarazona y de Tauste y voluntarios de Protección Civil de la comarca Campo de Borja.
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