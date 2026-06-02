Mueren dos personas en un accidente de tráfico en Ilche (Huesca)

Dos personas han fallecido este martes tras un accidente de tráfico en el término municipal de Ilche (Huesca). El suceso ha ocurrido aproximadamente a las 08,45 horas, cuando ha tenido lugar una colisión fronto-lateral de un camión rígido contra una furgoneta a la altura del punto kilométrico 9,000 de la carretera A-1223 (Monzón – Poleñino).

Como consecuencia del mismo, han resultado fallecidos dos de los ocupantes de la furgoneta y heridos graves, su conductor y otros dos ocupantes más. Así mismo, el conductor del camión ha resultado herido leve. La carretera permanece totalmente cortada a la circulación, dándose paso alternativo hacia la autovía A-22 y carretera nacional N-240.

Todos los heridos han sido trasladados en ambulancia medicalizada del servicio de urgencias 061, al hospital de la localidad de Barbastro. Los dos fallecidos serán trasladados por los servicios funerarios al Hospital Provincial (sede Instituto Medicina Legal) de la localidad de Huesca.

En el lugar se ha personado dos patrullas del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Binéfar, Equipo de Siniestros Viales (EIS) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Barbastro, dotación de bomberos, ambulancias del servicio de emergencias 061 y mantenimiento de carreteras.

Noticias relacionadas

Equipo de Siniestros Viales (EIS), con base en Huesca, investiga las causas del siniestro vial.