Estos han sido los siniestros viales más graves en Aragón en los últimos años

La jornada trágica de este martes en las carreteras aragonesas suma seis fallecidos más para un largo listado de accidentes mortales en la comunidad. Los siniestros de Ilche y Agón suponen incrementar hasta los veintiuno el número de muertos en lo que va de año, en un largo listado que comenzó la víspera de Reyes en Alberite de San Juan. En el primer mes del año también se registraron víctimas de tráfico en Mora de Rubielos, Villanueva de Gállego, Gea de Albarracín, Zaragoza y Caspe.

El mes de febrero dejó tres víctimas mortales, todas ellas atropelladas en diversos accidentes. La primera en la N-330 en Sabiñánigo, otra en Villafranca de Ebro y otras más en la A-23 también a la altura de la capital del Alto Gállego. En marzo Aragón registró víctimas en Calatayud, cuando un motorista se salió de la calzada y en Tauste, con la muerte de un joven de 22 años tras el choque de dos turismos.

El mes de abril falleció una motorista francesa en Murillo de Gállego y se produjo otro accidente mortal en el entorno de Loarre. El 18 de mayo falleció un hombre de 81 años en Zuera al tener un accidente con su tractor. Hasta ahora el último suceso había sido la muerte de un joven en Tamarite de Litera el pasado día 25.

Todos estos sucesos se han cobrado una sola vida. Para encontrar un siniestro reciente en el que se contabilizaron más de tres víctimas es necesario remontarse al 7 de septiembre de 2024 en Fraga, en la provincia de Huesca. Tres personas perdieron la vida en una colisión frontal entre dos vehículos en la N-II, a la altura del kilómetro 439, en el ramal de acceso a la autovía. Los fallecidos viajaban en uno de los coches implicados, mientras que dos ocupantes del otro vehículo resultaron heridos leves.

Unas semanas antes, el 11 de agosto de 2024, otro accidente dejó tres víctimas mortales en Castejón del Puente, también en Huesca. Un turismo se salió de la vía en la A-22, chocó contra una arqueta de hormigón y terminó incendiado. En el vehículo viajaban tres jóvenes vecinos de Binéfar, de 22, 24 y 29 años, que fallecieron en el siniestro. Los tres eran originarios de Malí y trabajadores del matadero Litera Meat.

Previamente, el 30 de junio de 2024, tres personas murieron en Benasque, en la carretera A-139. El coche en el que viajaban, ocupado por tres trabajadores del hotel Llanos del Hospital, se salió de la vía junto al puente de San Jaime, impactó contra una bionda y cayó unos 20 metros hasta el cauce del río Ésera. Los tres ocupantes, dos hombres y una mujer, perdieron la vida. El conductor, de 32 años, era vecino de Barcelona y los dos ocupantes, de 23 y 47 años, vecina de Albacete y vecino de Granada, respectivamente.

El también fue trágico el suceso que tuvo lugar el 27 de enero de 2023 en Torralba de Ribota, en la provincia de Zaragoza. Cuatro personas fallecieron en un choque frontal entre dos vehículos en la N-234, en la comarca de Calatayud. Tras la colisión, ambos coches ardieron en la calzada. En el siniestro murieron el conductor de uno de los vehículos y los tres ocupantes del otro, un matrimonio y su hijo menor de edad.

El 22 de noviembre de 2022, un camión embistió a un coche en la N-II, a la altura de Pina de Ebro, causando la muerte de sus tres ocupantes al prenderse fuego el vehículo. Tras el impacto, el turismo se vio envuelto en llamas, al igual que la cabina de uno de los camiones, que han quedado totalmente destruidos