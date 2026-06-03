La Sareb 'traiciona' a cuatro vecinos del Oliver: "En vez del contrato de alquiler, nos han enviado una carta de desahucio"

Nuria, de 40 años, no da crédito. Esta vecina del barrio Oliver estaba esperando a recibir un contrato de alquiler de la Sareb para firmar su continuidad en un piso de la calle Pedro Porter (24) en el que reside desde 2011. Pero, en lugar de recibir ese documento, se acaba de llevar un tremendo disgusto después de un tortuoso año en el que se llegó a parar su desahucio y el de otras 13 familias, a la mayoría de las cuales les ha renovado la Sareb el contrato de alquiler tras quedarse con la propiedad de los inmuebles por una deuda de los anteriores dueños. Pero a cuatro inquilinos, entre ellos la propia Nuria, les ha llegado esta misma semana una carta de desahucio en la que se les informa de la fecha del lanzamiento: el 26 de junio. Y Nuria se ve en la calle cuando solo faltaba por estampar la firma para quedarse allí, en lo que ella considera su hogar.

"Hace un año ya empezamos con este tema, algunos vecinos ya firmaron su contrato y nosotros llegamos a recibir un contrato de alquiler de la misma Sareb, que estábamos esperando a firmar. Ya nos habían hecho la oferta, pero en vez de enviarnos el contrato, nos han enviado una carta de desahucio", relata Nuria. En esta oferta, de hecho, se le había trasladado una cuota mensual de 560 euros. "Por mí, perfecto", admite. "Yo lo que quiero es quedarme aquí. Somos gente normal, gente trabajadora, y lo único que pido es que nos escuchen", continúa.

El relato

Porque ella no entiende cómo de un día para otro, como aquel que dice, la Sareb ha cambiado de postura y ha pasado de ofrecerles un contrato de alquiler a condenarles al desahucio. Es una situación que hace mella entre los perjudicados. "Tengo dolores por todo el cuerpo, ayer mismo fui al médico y me recetaron relajante muscular. Mi padre se murió hace unos meses pensando que me iban a renovar. Él nació en el barrio, yo también soy nacida aquí...", cuenta Nuria, quien promete que no se va a quedar de brazos cruzados y anuncia movilizaciones en el barrio.

Este miércoles, precisamente, el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano (PP), ha denunciado en rueda de prensa la situación que están sufriendo estos cuatro inquilinos, representados por el abogado Francisco Javier Antoranz, a quienes ha prometido el edil que "no se les va a dejar en la calle" por parte del Ayuntamiento de Zaragoza. "Sería el colmo que con las pocas viviendas que gestiona el Estado en la ciudad de Zaragoza, se les lance a la calle", ha criticado Serrano. Además, la Asociación de Promoción Gitana de Zaragoza ha enviado un informe al Juzgado en el que solicita la suspensión del lanzamiento. Porque la cuenta atrás ya ha echado a correr...