Mequinenza despide entre el jueves y el viernes a sus tres vecinos fallecidos en un trágico accidente de tráfico

Mequinenza dará entre mañana y el viernes su último adiós a los tres vecinos fallecidos ayer por la mañana en un trágico accidente de tráfico ocurrido en la A-1223, en el término municipal de Ilche (Huesca). A Manuel, Alberto y Carlos se les podrá despedir en la iglesia de la Asunción de Mequinenza con sendas misas funerales una vez que los cadáveres han sido entregados a las familias tras practicarles las autopsias en el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA). Junto a ellos resultaron heridos otros dos vecinos, uno leve y otro grave, entre quienes se encuentra un concejal de la corporación municipal y también consejero comarcal que evoluciona favorablemente.

En el caso de Manuel, su misa funeral se celebrará mañana a las 11.00 horas mientras que las despedidas de Carlos y de Alberto están señaladas a las 09.30 y a las 11.00 horas del viernes, respectivamente. Su fallecimiento ha causado una honda conmoción entre los vecinos de este municipio bajocinqueño, donde el consistorio decretó ayer dos días de luto oficial en señal de duelo. Además, hoy se ha acordado el aplazamiento del concierto de la orquesta municipal previsto para este sábado a las 19.30 horas en el Castillo, "en atención a las circunstancias que atraviesa el municipio" según han manifestado desde el ayuntamiento.

Una honda conmoción

Allí se encuentran de luto desde que ayer por la mañana ya comenzaran a circular los primeros rumores de lo sucedido hasta que se recibió la confirmación oficial del fallecimiento de dos vecinos, a quienes se unió a las horas un tercero que había sido trasladado con vida al hospital de Barbastro. La furgoneta en la que viajaban los tres difuntos y los dos heridos sufrió un accidente con un camión cuando estos cinco vecinos de Mequinenza de dirigían a Berbegal, donde esta semana se celebran unas jornadas técnicas sobre el almendro. Todos ellos, de hecho, son personas vinculadas a la agricultora.

A lo largo de este miércoles todavía han seguido llegando mensajes de condolencias, que se han sumado a los transmitidos ayer por los ayuntamientos de Torrente de Cinca o Fraga además de la Comarca del Bajo Cinca. Así lo ha expresado hoy también el Ayuntamiento de Ontiñena o el Ayuntamiento de Nonaspe con sendos comunicados en los que expresaban su "más profundo pesar" a través de las redes sociales.