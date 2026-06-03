Recibe dos machetazos por negarse a una extorsión en Delicias

A machetazos en Las Delicias. Y, al parecer, por negarse a pagar 200 euros para permanecer en un bar de la avenida Madrid. Es, precisamente, lo que ayer denunció la víctima de una violenta agresión que tuvo lugar el pasado jueves por la noche en el cruce de las calles Rioja y Lastanosa, donde dos magrebís le abordaron y le propinaron una paliza además de asestarle dos cortes con un machete de hasta 40 centímetros. Por dos heridas abiertas en el muslo tuvo que ingresar en el hospital Universitario Miguel Servet, donde permaneció hospitalizado hasta que ha recibido el alta médica en los últimos días.

Ayer, el perjudicado, un argelino de 29 años, fue citado a declarar en la Jefatura Superior de Policía de Aragón, donde le tomaron declaración en el Grupo de Atracos bajo la asistencia de sus abogados, Carmen Sánchez Herrero y Luis Ángel Marcén. De esta forma pudieron conocer que el inicio de esta acción violenta había comenzado a mediodía, sobre las 14.00 horas, cuando uno de los agresores se acercó a él para decirle que se verían esa misma noche frente al estanco de la calle Rioja (24).

La agresión

Al regreso del trabajo, de hecho, la víctima cumplió con la orden y esperó allí, ya que a lo largo de la tarde había recibido varios mensajes de WhatsApp a través de los cuales se le recordaba lo que se le había dicho. Allí, pasadas las 23.00 horas, le esperaban dos magrebís, quienes le abordaron en el cruce de las calles Rioja y Lastanosa. Le tiraron al suelo de una patada en el pecho, le propinaron varias patadas en la cabeza y, al levantarse, intentaron apuñalarle con un cuchillo y un machete mientras le amenazaban de muerte. Y lo consiguieron porque le infligieron dos heridas abiertas en el muslo.

A los investigadores del Grupo de Atracos les explicó que el motivo de la agresión había sido su negativa a pagar 200 euros por estar en un bar de la avenida Madrid, tal y como había denunciado 24 horas antes de que tuvieran lugar los hechos en la comisaría de Delicias. Así consta en la denuncia que interpuso el día 27, cuando también refirió que le habían amenazado con matarle con un machete. A la mañana siguiente amplió la denuncia y manifestó que de madrugada había recibido una llamada en la que le repetían estas mismas amenazas.