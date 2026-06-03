Un detenido y un herido en la uci tras una reyerta con machetes en pleno centro de Zaragoza

Un joven de 28 años detenido y otros dos veinteañeros heridos de gravedad, uno de ellos en la uci con importantes lesiones en la cabeza y en la pierna. Es el resultado de la reyerta que tuvo lugar en la madrugada del pasado jueves día 28 de mayo en la calle María Lostal, en pleno centro de Zaragoza. Al parecer, es un tema de bandas latinas según hizo saber alguno de los testigos al Grupo de Homicidios. La agresión tuvo lugar a la salida de la Sala Chocolat, donde coincidieron unos y otros y donde se inició una discusión que se zanjó a machetazos.

A las 05.30 horas, aproximadamente, la sala del 091 recibió un aviso del 112 en el que se derivaba una llamada informando de esta reyerta, lo que llevó a activar a varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana ante la gravedad de los hechos que se comunicaban. Pero, a su llegada, los agresores ya se habían dado a la fuga, por lo que los agentes se centraron en asistir a los dos heridos y en requerir la presencia de los servicios médicos, ya que las lesiones que presentaban revestían de gravedad. Uno de ellos presentaba heridas en el brazo mientras que el otro presentaba heridas en la cabeza y en la pierna.

Un detenido

Por eso fueron trasladados de urgencia al hospital Clínico Lozano Blesa mientras que en el lugar de los hechos se entrevistaron los agentes con varios testigos de lo sucedido. De esta forma salieron en búsqueda de los agresores, aunque solo se pudo identificar a uno de ellos en las inmediaciones del parque Miraflores. Es un joven sudamericano de 28 años identificado bajo las iniciales de A. O. M. P., a quien se le detuvo por un delito de lesiones aunque el tipo penal puede variar a lo largo de la fase de instrucción por la gravedad de las heridas que presentaba una de las víctimas.

El pasado martes, precisamente, entraron en funcionamiento dos cámaras de videovigilancia que el Ayuntamiento de Zaragoza ha instalado en esta misma calle. Son dos dispositivos que se colocaron a la altura de los número 21 y 28 en el mes de julio de 2025, pero que no han sido operativos hasta ahora por temas burocráticos, como es el caso del visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). Es una actuación que ha costado 14.459 euros.