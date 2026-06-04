A prisión por una agresión sexual continuada a su sobrina en Calatayud

El juez Álvaro Saez decretó ayer el ingreso en prisión de un varón sudamericano a quien detuvo esta semana la Guardia Civil por una presunta agresión sexual a una menor de edad en Calatayud. Es, precisamente, una sobrina del detenido. Y es que, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, el arrestado convivía con la víctima y con su madre -de quien era su excuñado- en un domicilio situado en el municipio bilbilitano, donde al parecer tuvieron lugar los hechos a lo largo de los últimos 18 meses, aprovechando los momentos en los que la menor se encontraba sola en casa mientras la progenitora estaba trabajando.

Por eso la Guardia Civil le imputa un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años, ya que la víctima relató a su madre episodios sexuales que se venían sucediendo a lo largo del último año y medio. Pero no fue hasta hace unos días cuando la menor le verbalizó lo que había sucedido. Hasta entonces, de hecho, se había mantenido en el más absoluto silencio, aunque la madre empezó a sospechar que algo extraño estaba pasando. Con su confesión, de hecho, se dirigió al cuartel con el que cuenta el Instituto Armado en Calatayud para interponer la denuncia pertinente.

De inmediato los agentes comenzaron a realizar sus primeras averiguaciones hasta que dieron por confeccionado el atestado y detuvieron a este individuo, a quien pusieron ayer a disposición judicial en la Plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Calatayud, en funciones de guardia. En esta comparecencia judicial, el fiscal solicitó el ingreso en prisión del detenido habida cuenta de la gravedad de los hechos relatados por la menor, cuya edad no concreta este diario para proteger su intimidad. Y así lo estimó el magistrado Álvaro Sáez a la hora de dictar el auto de prisión. Tanto es así que el investigado ya pasó su primera noche entre rejas.