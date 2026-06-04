Al detalle la operación jaula por el crimen de Caspe: un grupo de WhatsApp de los guardias civiles, persecuciones a pie y la 'bendición' del helicóptero
El operativo ha permitido la detención de un temporero a las afueras del municipio tras más de 15 horas huido por la muerte de otro temporero en la plaza Aragón
Por tierra y por aire; a pie, en coches rotulados o en coches de paisano; desde la parada del autobús hasta la estación de tren; por los caminos, por los campos y hasta en corrales abandonados. Así ha ejecutado la Guardia Civil su operación jaula para detener al temporero magrebí que ha permanecido más de 15 horas huido tras matar de una paliza a otro en la plaza Aragón de Caspe. Desde allí, precisamente, han salido en tromba varios guardias civiles cuando a las 12.30 se ha conocido que a este individuo se le había visto en la estación de tren. Pero no ha sido hasta dos horas más tarde, en torno a las 14.30, cuando se le ha detenido entre la A-230 y el camino del Dique, bastante más lejos de donde se le había perdido la pista...
Los agentes han cruzado las vías del tren, han corrido por las fincas que rodean a la estación y en un primer momento han registrado un corral semiabandonado, junto al convento de Santo Domingo. También han accedido a una vivienda aledaña, pero allí no había nadie. Así que han continuado con la búsqueda de este individuo en los campos del entorno mientras no dejaban de llegar más y más guardias civiles. Y se ha aprovechado para dar el alto a todos los vehículos que circulaban por estos caminos, se ha identificado a sus ocupantes y se ha registrado a estos mismos turismos.
En el andén ha permanecido una patrulla del puesto de Casetas mientras la expectación iba creciendo entre los pasajeros que esperaban al tren que llegaba desde Zaragoza a las 13.00 horas. Por eso mismo se ha pensado que el prófugo planeaba marchar en ese convoy que partía hacia Barcelona, una opción, la de la huida, que evidentemente se contemplaba entre los investigadores. Solo de esta forma se explica que, a lo largo de toda la mañana, varios agentes se hayan concentrado en la plaza Aragón, donde tienen su parada los autobuses. Han conversado con los conductores y pasajeros de los autocares.
Un grupo de WhatsApp
Han sido estos mismos guardias civiles quienes a las 12.30, justo cuando el vicepresidente Alejandro Nolasco iniciaba su comparecencia ante los medios de comunicación, han recibido un aviso urgente para marchar de allí y dirigirse lo más rápido posible a la estación de tren. Pero, al resultar infructuosas esas primeras batidas, se ha decidido reorganizar el operativo. Y, por ejemplo, se ha llegado a crear un grupo de WhatsApp para coordinar a todos los efectivos que han participado en esta operación jaula, en la cual también han participado patrullas de Policía Local y bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ).
Luego ha llegado un poco de tranquilidad, la calma antes de la tempestad que se ha generado cuando a las 14.00 horas se ha comenzado a escuchar al helicóptero de la Guardia Civil. Se le esperaba como agua de mayo, de hecho. Ha sobrevolado la zona y ha rastreado palmo a palmo todas las parcelas, casi a ras de suelo, prácticamente. Solo 30 minutos después se ha detenido al prófugo. Y se ha aprovechado el helicóptero para trasladarle hasta el campo de fútbol, donde ha aterrizado y de donde se ha apeado el detenido, custodiado por dos guardias civiles que le han introducido en un vehículo uniformado, rumbo a los calabozos de la Comandancia de Valdespartera. Entre los agentes, rostros de satisfacción y alivio. También de la jueza Sara Uriel, que ha querido seguir el operativo a pie de campo. Mañana se volverá a ver las caras con este individuo...
Suscríbete para seguir leyendo
- El futuro de Francho condiciona la composición de una medular muy definida
- El Gobierno de Aragón prepara una promoción turística para que el Aeropuerto de Zaragoza llegue al millón de pasajeros
- Las claves de la ampliación de capital de 20 millones en el Real Zaragoza
- Un detenido y un herido en la uci tras una reyerta con machetes en pleno centro de Zaragoza
- El Ayuntamiento de Zaragoza sancionará a los responsables de las obras que han provocado el desalojo de siete pisos en el centro: 'Es de extrema gravedad
- Desalojan siete pisos en pleno centro de Zaragoza al detectarse grietas en el edificio
- Un influencer asturiano, tras comer en un restaurante de Zaragoza: 'Donde esté un buen ternasco que se quiten 20 hamburguesas de colores
- La opción de compra del Getafe por Adrián Liso ya ha expirado, la batalla por su fichaje se abre