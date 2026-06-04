Al detalle la operación jaula por el crimen de Caspe: un grupo de WhatsApp de los guardias civiles, persecuciones a pie y la 'bendición' del helicóptero

Por tierra y por aire; a pie, en coches rotulados o en coches de paisano; desde la parada del autobús hasta la estación de tren; por los caminos, por los campos y hasta en corrales abandonados. Así ha ejecutado la Guardia Civil su operación jaula para detener al temporero magrebí que ha permanecido más de 15 horas huido tras matar de una paliza a otro en la plaza Aragón de Caspe. Desde allí, precisamente, han salido en tromba varios guardias civiles cuando a las 12.30 se ha conocido que a este individuo se le había visto en la estación de tren. Pero no ha sido hasta dos horas más tarde, en torno a las 14.30, cuando se le ha detenido entre la A-230 y el camino del Dique, bastante más lejos de donde se le había perdido la pista...

Los agentes han cruzado las vías del tren, han corrido por las fincas que rodean a la estación y en un primer momento han registrado un corral semiabandonado, junto al convento de Santo Domingo. También han accedido a una vivienda aledaña, pero allí no había nadie. Así que han continuado con la búsqueda de este individuo en los campos del entorno mientras no dejaban de llegar más y más guardias civiles. Y se ha aprovechado para dar el alto a todos los vehículos que circulaban por estos caminos, se ha identificado a sus ocupantes y se ha registrado a estos mismos turismos.

Operativo de búsqueda del autor del crimen de Caspe en el entorno de la estación de tren. / Rubén Ruiz

En el andén ha permanecido una patrulla del puesto de Casetas mientras la expectación iba creciendo entre los pasajeros que esperaban al tren que llegaba desde Zaragoza a las 13.00 horas. Por eso mismo se ha pensado que el prófugo planeaba marchar en ese convoy que partía hacia Barcelona, una opción, la de la huida, que evidentemente se contemplaba entre los investigadores. Solo de esta forma se explica que, a lo largo de toda la mañana, varios agentes se hayan concentrado en la plaza Aragón, donde tienen su parada los autobuses. Han conversado con los conductores y pasajeros de los autocares.

Un grupo de WhatsApp

Han sido estos mismos guardias civiles quienes a las 12.30, justo cuando el vicepresidente Alejandro Nolasco iniciaba su comparecencia ante los medios de comunicación, han recibido un aviso urgente para marchar de allí y dirigirse lo más rápido posible a la estación de tren. Pero, al resultar infructuosas esas primeras batidas, se ha decidido reorganizar el operativo. Y, por ejemplo, se ha llegado a crear un grupo de WhatsApp para coordinar a todos los efectivos que han participado en esta operación jaula, en la cual también han participado patrullas de Policía Local y bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ).

Operativo de búsqueda del autor del crimen de Caspe en el entorno de la estación de tren. / Rubén Ruiz

Luego ha llegado un poco de tranquilidad, la calma antes de la tempestad que se ha generado cuando a las 14.00 horas se ha comenzado a escuchar al helicóptero de la Guardia Civil. Se le esperaba como agua de mayo, de hecho. Ha sobrevolado la zona y ha rastreado palmo a palmo todas las parcelas, casi a ras de suelo, prácticamente. Solo 30 minutos después se ha detenido al prófugo. Y se ha aprovechado el helicóptero para trasladarle hasta el campo de fútbol, donde ha aterrizado y de donde se ha apeado el detenido, custodiado por dos guardias civiles que le han introducido en un vehículo uniformado, rumbo a los calabozos de la Comandancia de Valdespartera. Entre los agentes, rostros de satisfacción y alivio. También de la jueza Sara Uriel, que ha querido seguir el operativo a pie de campo. Mañana se volverá a ver las caras con este individuo...