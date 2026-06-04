Caspe, entre la consternación y la indignación tras el homicidio: “La España rural lleva mucho tiempo desprotegida”

La muerte violenta de un temporero en plena plaza Aragón ha causado una profunda conmoción en Caspe, donde la noticia se ha extendido rápidamente entre los vecinos. Ha sido durante esta pasada madrugada y ha generado un fuerte impacto en la localidad: “La España rural lleva mucho tiempo desprotegida”, ha apuntado la alcaldesa de Caspe, Ana Jarque.

Jarque ha mostrado la consternación de la localidad por lo ocurrido y ha vuelto a reclamar más medios de seguridad para la localidad. "Llevamos muchos días pidiendo refuerzos porque en esta época del año prácticamente duplicamos la población con la llegada de temporeros y no estamos obteniendo respuesta", lamentó.

Jarque ha explicado que todavía se desconocen las circunstancias exactas de la muerte, ya que la investigación sigue abierta. "Sabemos que se produjo una pelea, pero no conocemos el trasfondo ni qué ocurrió exactamente. Habrá que esperar a los resultados de la investigación para determinar las causas del fallecimiento", ha señalado.

"No es un problema exclusivo de Caspe"

La regidora ha recordado que Caspe pasa de unos 11.000 habitantes a cerca de 18.000 durante la campaña agrícola y ha denunciado la falta de efectivos de la Guardia Civil. "Somos capital de comarca y seguimos sin contar con más patrullas. La Policía Local hace todo lo que puede y colaboramos estrechamente con la Guardia Civil, pero las competencias en materia de seguridad ciudadana corresponden a este cuerpo", ha detallado.

Según ha indicado, el Ayuntamiento de Caspe ha reforzado los servicios de la Policía Local, aunque también ha reconocido que los recursos son limitados. "Llegamos hasta donde llegamos. La seguridad en los municipios rurales depende de la Guardia Civil y necesitamos más medios. No es un problema exclusivo de Caspe, está ocurriendo en muchos municipios de toda España. Si hablamos con el resto de alcaldes de las localidades cercanas, seguro que comentan lo mismo", ha asegurado.

Sensación de desprotección entre los vecinos

Jarque también ha traslado el malestar de los vecinos ante la sensación de desprotección: "La gente está indignada porque percibe que faltan recursos para garantizar la seguridad. Necesitamos que las administraciones competentes atiendan las necesidades de los municipios rurales y nos doten de más efectivos".

Caspe lleva demasiado tiempo pidiendo unas soluciones que no llegan: “Esta misma mañana he vuelto a ponerme en contacto con la delegación del Gobierno, porque les está costando responder. Necesitamos ayuda ya porque esto no puede volver a suceder. La población rural está desprotegida”, ha insistido.

“El Ministerio del Interior sigue sin asignar patrullas de Guardia Civil fija aquí por las noches. Somos capital de comarca, mucha población, y las competencias de seguridad son de la Guardia Civil. La Policía Local colabora y hace todo lo que puede. Ayudamos a clarificar muchos hechos y delitos porque tenemos instaladas 100 cámaras de seguridad, y herramientas para colaborar, pero no llegamos a todo", ha añadido Jarque, consciente de que este problema se puede extrapolar “al resto de España”.

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Mientras la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de la pelea mortal, el municipio permanece consternado por lo ocurrido.