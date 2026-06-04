Jorge Azcón pide "más Guardia Civil" en Caspe tras la muerte de un temporero a manos de otro
El presidente del Gobierno de Aragón insiste en la necesidad de que el Gobierno de España "incremente la seguridad" en Caspe
El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha reclamado un "incremento de la seguridad" en Caspe tras la muerte de un joven temporero valenciano de 27 años a manos de otro en una pelea que se produjo al filo de la pasada medianoche. El presidente aragonés, que se encuentra en Albarracín, ante las preguntas de los medios ha declarado que ya se ha puesto en contacto con la alcaldesa de la localidad, que le ha trasladado "inquietud" y "sobre todo, la necesidad de incrementar la seguridad en Caspe".
Después de la pelea que acabó con el fallecimiento de uno de los implicados y la fuga del presunto agresor, el presidente del Ejecutivo aragonés ha vinculado los hechos a la falta de seguridad en la zona.
"Esta misma mañana he estado hablando con la alcaldesa de Caspe y lo que me transmite es inquietud, pero, sobre todo, la necesidad de incrementar la seguridad en Caspe. Esta mañana se ha dirigido al delegado del Gobierno de España en Aragón para pedirle que refuerce los servicios de Guardia Civil en Caspe", ha pedido Azcón.
"Es absolutamente necesario que se refuercen los servicios de Guardia Civil y creo que el delegado del Gobierno lo mínimo que debería hacer es responder. Hasta donde yo sé, la delegación no ha respondido y quiero creer que a lo largo de la mañana se pondrá en contacto con la alcaldesa y que le diga que va a reforzar la seguridad de Caspe con más Guardia Civil que es lo que el sentido común dicta", ha pedido Azcón.
- El futuro de Francho condiciona la composición de una medular muy definida
- El Gobierno de Aragón prepara una promoción turística para que el Aeropuerto de Zaragoza llegue al millón de pasajeros
- Las claves de la ampliación de capital de 20 millones en el Real Zaragoza
- Un detenido y un herido en la uci tras una reyerta con machetes en pleno centro de Zaragoza
- El Ayuntamiento de Zaragoza sancionará a los responsables de las obras que han provocado el desalojo de siete pisos en el centro: 'Es de extrema gravedad
- Desalojan siete pisos en pleno centro de Zaragoza al detectarse grietas en el edificio
- Un influencer asturiano, tras comer en un restaurante de Zaragoza: 'Donde esté un buen ternasco que se quiten 20 hamburguesas de colores
- La opción de compra del Getafe por Adrián Liso ya ha expirado, la batalla por su fichaje se abre