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Jorge Azcón pide "más Guardia Civil" en Caspe tras la muerte de un temporero a manos de otro

El presidente del Gobierno de Aragón insiste en la necesidad de que el Gobierno de España "incremente la seguridad" en Caspe

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en una imagen de archivo.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en una imagen de archivo. / EFE / JAVIER LIZÓN

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Laura Carnicero

Laura Carnicero

Zaragoza

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha reclamado un "incremento de la seguridad" en Caspe tras la muerte de un joven temporero valenciano de 27 años a manos de otro en una pelea que se produjo al filo de la pasada medianoche. El presidente aragonés, que se encuentra en Albarracín, ante las preguntas de los medios ha declarado que ya se ha puesto en contacto con la alcaldesa de la localidad, que le ha trasladado "inquietud" y "sobre todo, la necesidad de incrementar la seguridad en Caspe".

Después de la pelea que acabó con el fallecimiento de uno de los implicados y la fuga del presunto agresor, el presidente del Ejecutivo aragonés ha vinculado los hechos a la falta de seguridad en la zona.

"Esta misma mañana he estado hablando con la alcaldesa de Caspe y lo que me transmite es inquietud, pero, sobre todo, la necesidad de incrementar la seguridad en Caspe. Esta mañana se ha dirigido al delegado del Gobierno de España en Aragón para pedirle que refuerce los servicios de Guardia Civil en Caspe", ha pedido Azcón.

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"Es absolutamente necesario que se refuercen los servicios de Guardia Civil y creo que el delegado del Gobierno lo mínimo que debería hacer es responder. Hasta donde yo sé, la delegación no ha respondido y quiero creer que a lo largo de la mañana se pondrá en contacto con la alcaldesa y que le diga que va a reforzar la seguridad de Caspe con más Guardia Civil que es lo que el sentido común dicta", ha pedido Azcón.

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