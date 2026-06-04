La Policía intervino 50 gramos de hachís al detenido por los machetazos de María Lostal
Los agentes encontraron la droga al cachear a este individuo en el parque Miraflores
No solo por los machetazos, sino también por tenencia de droga. Y es que, según ha podido saber ahora EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, la Policía intervino 50 gramos de hachís al joven detenido el pasado jueves por la reyerta que tuvo lugar en la calle María Lostal, por lo que también se le imputó un delito contra la salud pública. Los agentes registraron a este individuo cuando le encontraron en el parque Miraflores, donde se había refugiado tras cometer la agresión. Y en ese momento le cachearon y pudieron incautar unos 50 gramos de hachís que ocultaba en su ropa.
Así lo hizo constar el Grupo de Homicidios en el atestado instruido contra A. O. M. P., un joven sudamericano de 28 años que se cobró dos heridos, uno de ellos realmente grave al requerir ingreso en la unidad de cuidados intensivos (uci). Este veinteañero sufrió importantes lesiones en la cabeza y en la pierna mientras que el otro herido presentó lesiones en el brazo, al parecer, por intentar repeler el machetazo.
Dos heridos de gravedad
A las 05.30 horas, aproximadamente, la sala del 091 recibió un aviso del 112 en el que se derivaba una llamada informando de esta reyerta, lo que llevó a activar a varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana ante la gravedad de los hechos que se comunicaban. Pero, a su llegada, los agresores ya se habían dado a la fuga, por lo que los agentes se centraron en asistir a los dos heridos y en requerir la presencia de los servicios médicos, ya que las lesiones que presentaban revestían de gravedad. Ambos fueron trasladados al hospital Clínico Lozano Blesa.
El pasado martes, precisamente, entraron en funcionamientos dos cámaras de videovigilancia que el Ayuntamiento de Zaragoza ha instalado en esta misma calle. Son dos dispositivos que se colocaron a la altura de los números 21 y 28 en el mes de julio de 2025, pero no han sido operativos hasta ahora por temas burocráticos, como el visto bueno que debía recibir por parte del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). Es una actuación que ha costado 14.459 euros.
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