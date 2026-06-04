Los médicos que atendieron al joven fallecido en Caspe: "Cuando llegamos ya no tenía signos vitales"

Conmoción en Caspe tras el trágico suceso que se vivió anoche en la localidad zaragozana, donde la Guardia Civil está investigando la muerte de un temporero a manos de otra persona, tras una violenta pelea que tuvo lugar esta pasada medianoche en la plaza Aragón. Según han explicado los médicos que acudieron hasta el lugar de los hechos, cuando llegaron el joven "ya no tenía signos vitales".

Según ha adelantado EL PERIÓDICO, la pelea se produjo sobre las 23.30 horas, cuando la víctima recibió "una fuerte patada en la cabeza". "Podría haber sido la causa de la muerte", explica el equipo médico del centro de salud de Caspe, que anoche integró el soporte básico vital de la localidad. "Estábamos saliendo del pueblo cuando recibimos el aviso. Rápidamente, acudimos y, aunque le practicamos la RCP, ya no pudimos hacer nada: cuando llegamos, ya no tenía signos vitales", añaden.

Los sanitarios, que hicieron todo lo posible por salvarle la vida, lamentan la actitud de muchas de las personas que se habían congregado en la plaza. "Parecía una sala de cine; hasta tuvimos que echar a algunas personas que se acercaban", explican a este diario.

Por ahora, poco se sabe del motivo de la pelea, en la que participaron otras dos personas, además del fallecido. La Guardia Civil centra todos sus esfuerzos en dar con el paradero del autor de los hechos, gracias a la descripción facilitada por algunos testigos. De las pesquisas se ha dado traslado a la Plaza Única del Tribunal de Instancia de Caspe, cuyo titular autorizó ayer el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), donde está previsto que se le practique hoy la autopsia.

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