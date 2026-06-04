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Un muerto en Caspe tras una pelea entre temporeros en la plaza Aragón

El enfrentamiento mortal ocurrió a última hora de este pasado miércoles en la plaza Aragón del municipio zaragozano

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial.

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. / GUARDIA CIVIL - Archivo

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A. T. B.

La Guardia Civil está investigando la muerte de un temporero en Caspe (Zaragoza) a manos de otro tras una violenta pelea que ha tenido lugar esta pasada medianoche en la plaza Aragón. Ha sido sobre las 23.30 horas. En el fatídico enfrentamiento, la víctima ha caído al suelo y ha fallecido sin que se haya podido hacer nada por su vida mientras que el autor se ha dado a la fuga sin que se le haya detenido a esta hora.

En ese momentos, la Guardia Civil centra todos sus esfuerzos en dar con el paradero de este individuo de la mano de la descripción facilitada por algunos testigos. Y de las pesquisas se ha dado traslado a la Plaza Única del Tribunal de Instancia de Caspe, cuyo titular autorizó ayer el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), donde está previsto que se le practique hoy la autopsia.

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***La redacción de este diario trabaja en la ampliación de la noticia

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