Operación en vivo para detener al autor del crimen de Caspe: la Guardia Civil cerca el entorno de la estación de tren

La Guardia Civil está peinando los alrededores de la estación de tren de Caspe tras identificar al presunto autor del crimen cometido esta pasada medianoche en la localidad, donde un temporero valenciano de 27 años murió tras recibir una paliza en la plaza de Aragón.

El joven, que se dio a la fuga, habría sido identificado por los agentes de la Guardia Civil gracias a la descripción facilitada por varios testigos. Tras registrar una casa situada cerca de una iglesia abandonada, en las inmediaciones del municipio, los agentes continúan peinando los caminos en busca del sospechoso.

En estos momentos, la Guardia Civil mantiene cercada la estación de tren de Caspe, lo que ha generado una gran expectación y cierto nerviosismo entre los pasajeros que están llegando y se han encontrado con el amplio dispositivo desplegado en la zona.

Según ha explicado la alcaldesa de Caspe, Ana Jarque (PP), el fallecido era una de esas personas a las que se denomina “flotantes”, es decir, que no residen de forma continuada en el pueblo, salvo durante los meses de la recogida de la fruta.