Una pulsera antimaltrato falla 34 veces en Zaragoza con 34 falsos acercamientos y desconexiones

Las pulseras antimaltrato fallan. Hace unos meses, por ejemplo, sufrieron estas deficiencias las mujeres por no detectarse las aproximaciones de sus agresores. Pero, ahora, se ha demostrado que también fallan al revés: en contra de los varones condenados o investigados. Porque una reciente resolución judicial revela que el Centro Cometa detectó 34 falsos acercamientos y desconexiones de un vecino de Zaragoza hacia una mujer de Huesca que le había denunciado por unas presuntas lesiones. Y ha sido el mismo Centro Cometa quien ha admitido que la alerta saltó en 34 ocasiones por deficiencias del propio sistema.

Así consta en el informe elaborado por el Centro Cometa a raíz de la solicitud formulada por el abogado del varón investigado, el letrado Simón Lahoz, a la hora de demostrar a la jueza instructora que su cliente no accedió a la zona de exclusión. Con este informe, de hecho, la magistrada Belén Ballestín ha archivado el procedimiento judicial que se había abierto contra este hombre por un delito de quebrantamiento de medida cautelar, una orden de alejamiento que le separa de su expareja mientras se tramita la causa por el delito de lesiones.

Los tres motivos

Lo hace la jueza de la mano del informe del Centro Cometa, en el cual se admite que la alarma puede generarse por unos motivos que nada tienen que ver con un acercamiento del varón condenado o investigado a la mujer que le ha denunciado ni tampoco con una desconexión a propósito. Y se enumeran tres casos concretos. El primero, "cuando la batería del brazalete se agota y el usuario no pone en carga el mismo". El segundo, "como consecuencia de no mantener un nivel de batería por encima del 30% de carga". Y, el tercero y último, "porque el nivel de cobertura en el que se encuentra el investigado/encausado/penado no es el óptimo".

De esta forma se puede explicar que el dispositivo telemático de este varón en cuestión perdiera la señal por causas ajenas a él. Hasta 34 veces se generó la alarma. Y, curiosamente, la denunciante nunca pulsó el botón del pánico, de lo que se infiere que el varón nunca se aproximó a ella en estas 34 ocasiones.

En cualquier caso, la magistrada entendía que había quedado acreditado el quebrantamiento de la orden de alejamiento, por lo que dictó un auto en el que instaba a las partes a presentar sus escritos de acusación o defensa. Pero, contra este auto, interpuso un recurso de reforma el abogado Simón Lahoz, quien ofició al Centro Cometa para que elaborara este informe. Y, con el resultado de este informe, la magistrada ha archivado la causa en las últimas semanas.