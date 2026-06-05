Más de 400 personas reclaman seguridad en Caspe tras la muerte de un temporero: “Hay horas en las que da miedo salir a la calle”

La muerte de un temporero de 27 años en Caspe ha sacudido a la localidad zaragozana. Este mediodía se ha producido un acto de repulsa en la puerta del ayuntamiento, donde más de 400 vecinos han lamentado el suceso y exigido más seguridad.

El joven falleció tras una agresión ocurrida en la plaza Aragón y el presunto autor fue detenido horas después por la Guardia Civil. Mientras la investigación judicial sigue su curso, el suceso ha dejado una profunda huella entre los vecinos.

En las calles del municipio, la noticia se comenta con una mezcla de tristeza, preocupación e incertidumbre. Muchos residentes aseguran que el crimen ha intensificado una sensación de inseguridad que ya venían percibiendo desde hace tiempo, “especialmente durante la campaña agrícola”, cuando aumenta la llegada de trabajadores temporeros.

"Hay mucha gente que viene a trabajar y no da ningún problema", ha explicado Tere, vecina de Caspe. "Tengo vecinos inmigrantes que trabajan, tienen sus familias y hacen su vida con normalidad". Sin embargo, reconoce que lo sucedido ha acrecentado el miedo entre parte de la población: "Desde que pasó esto, la sensación de inseguridad ha aumentado. Según a qué horas no te atreves a salir a la calle porque da miedo".

El temor también afecta a las familias. Algunos vecinos reconocen que extreman las precauciones cuando sus hijos o nietos salen por la noche. "Preferimos que los acompañen hasta casa porque no queremos que vayan solos", ha relatado si amiga Carmen.

José, otro vecino del municipio, ha considerado que determinados comportamientos incívicos contribuyen a generar tensión. Recuerda una discusión reciente tras sufrir un incidente con una persona que circulaba en patinete por la acera. "Lo único que pedimos es poder vivir tranquilos y con seguridad", afirma.

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Por su parte, otra vecina que abandonaba la plaza tras el acto ha apuntado que uno de los problemas principales es el crecimiento de Caspe en determinadas épocas del año: “La localidad no está preparada para albergar a tanta gente. Es necesario mejorar todos los servicios”.