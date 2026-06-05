Suceso en Caspe
Caspe se concentra este viernes en repulsa por la muerte de un joven valenciano en una pelea
El Ayuntamiento convoca a los vecinos a una concentración este viernes para expresar su rechazo a la violencia y reclamar más seguridad
Todos los grupos políticos que forman el Ayuntamiento de Caspe han convocado a la ciudadanía a una concentración este viernes 5 de junio a las 14:00 horas en la plaza de España de la localidad tras el fallecimiento de un joven valenciano en una pelea con otro temporero.
Como ha informado el propio consistorio,el acto tiene como finalidad expresar el más firme rechazo por los hechos ocurridos el pasado miércoles 3 de junio, así como para reclamar una mayor dotación de efectivos que garanticen la seguridad de forma permanente y reafirmarnos en nuestro compromiso con la convivencia, el respeto y la tranquilidad en nuestra ciudad.
“Invitamos a todos los vecinos y vecinas a participar en esta concentración de forma pacífica y respetuosa, mostrando nuestra unidad en defensa de una ciudad segura y cohesionada en la que guardaremos juntos un minuto de silencio”, han explicado desde el ayuntamiento.
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