En estado crítico un joven intoxicado por un pesticida altamente tóxico en Tamarite de Litera

Los bomberos de la Diputación Provincial de Huesca han intervenido este mediodía en un complejo operativo de emergencia para garantizar el traslado seguro de un joven de unos 20 años que había sufrido una intoxicación química grave en su lugar de trabajo.

El aviso se ha recibido sobre las 12:45 horas a través del teléfono de emergencias 112, solicitando la colaboración de los bomberos en el Centro de Salud de Tamarite de Litera. La víctima había inhalado fosfuro de aluminio, un pesticida de alta toxicidad que requiere extremas medidas de precaución en su manipulación y en el contacto con los afectados.

Tras recabar de inmediato el asesoramiento técnico del Instituto Nacional de Toxicología en Madrid, los mandos del operativo han decidido activar los protocolos de riesgo químico. Para garantizar la total seguridad tanto del paciente como del personal sanitario durante la evacuación, dos bomberos equipados con trajes estancos especiales y equipos de respiración autónoma (ERA) han viajado en el interior de la ambulancia junto al herido.

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El convoy médico ha contado además con el apoyo y escolta de un vehículo de intervención química de los Bomberos de la DPH durante todo el trayecto desde Tamarite de Litera hasta el Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lérida, donde el joven ha quedado ingresado bajo cuidados médicos.