El detenido por la muerte del temporero ya está en el juzgado de Caspe

El hombre detenido por su implicación en la muerte de un joven de 27 años durante una pelea ocurrida en Caspe ya se encuentra en los juzgados de la localidad para prestar declaración.

El arrestado ha llegado pasadas las 9.00 horas para prestar declaración a las 10.00 horas, donde estaba previsto que compareciera ante la autoridad judicial dentro de las diligencias abiertas para esclarecer los hechos.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación mientras se determina cómo se produjo la muerte del joven valenciano y las posibles responsabilidades en el suceso que ha consternado a la localidad aragonesa de Caspe.

El detenido es un temporero magrebí durante este pasado jueves permaneció más de 15 horas huido tras una pelea que acabó en el fallecimiento de otra persona en la plaza Aragón de Caspe.

El detenido ha pasado la noche en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza, mientras la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) ha terminado de perfilar el atestado. Ahora ya está a disposición judicial.

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La magistrada Sara Uriel, la titular de la Plaza Única de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Caspe es la encargada de llevar el caso. La jueza debe decidir si ingresa en prisión. El hecho del intento de huída de ayer puede ser un condicionante, dado que puede entrañar riesgo de fuga