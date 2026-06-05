La Guardia Civil auxilia a una mujer tras caer y golpearse en la cabeza en el Parque Nacional de Ordesa

Agentes de la Guardia Civil del Destacamento Seprona de Ordesa han auxiliado a una mujer tras tropezar y golpearse la cabeza contra el suelo, causándole una herida que sangraba "de forma abundante" y una posible fractura en el antebrazo.

La intervención se produjo este lunes, cuando los agentes realizaban servicios propios de su especialidad dentro del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, concretamente en la zona del Barranco de Tocar, cerca de las Gradas de Soaso, donde vieron a dos personas --una mujer sentada en el suelo y su marido "en un estado muy nervioso"--. La herida es una mujer de 67 años, vecina de Madrid, al igual que su esposo, ha informado la Benemérita.

La pareja, que se encontraba "en un estado muy alterado", al ver a la patrulla, solicitó su ayuda. Inmediatamente, los agentes auxiliaron a la víctima, aplicando unas gasas en la herida para paliar la hemorragia, mientras por precaución se le tumbó en el suelo, para evitar un posible desmayo, permaneciendo la lesionada consciente en todo momento, creando los agentes un ambiente "tranquilizador y seguro" para la pareja.

Seguidamente, y tras previo aviso del marido de la lesionada al 112 SOS Aragón, la patrulla del Seprona trasladó al matrimonio en un vehículo oficial hasta la Pradera de Ordesa, donde estaba la ambulancia del servicio de urgencias del 061.

Además, aprovechando que en el lugar se encontraban dos agentes de servicio y su vehículo oficial de la Unidad Adscrita al Gobierno de Aragón de la Policía Nacional, el Seprona solicitó su apoyo para la evacuación y traslado de la pareja hasta la Pradera de Ordesa, donde la mujer herida recibió asistencia médica, y su posterior transferencia a una ambulancia convencional para llevarla al Hospital de la localidad de Jaca.