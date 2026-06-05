El “orgullo” de la esposa de un guardia civil que detuvo al autor del crimen de Caspe: “Gracias por protegernos a todos, incluso cuando eso significa separarte de nosotros”

La Guardia Civil es sinónimo de entrega, de sacrificio y de servicio al ciudadano. Y qué mejor ejemplo de todo ello que el exitoso operativo que ayer sirvió a la Benemérita para detener al presunto autor del crimen de Caspe tras más de 15 horas en paradero desconocido. Es una fidelidad a la institución y al ciudadano sobre la que ha querido reflexionar la esposa de uno de los guardias civiles que participó en la detención de este individuo, una misiva que la mujer ha publicado en reconocimiento a un agente con casi 40 años de servicio en las filas del Instituto Armado. Y lo ha hecho adjuntando la cartilla del Reglamento de la Guardia Civil que su marido conserva todavía en la mesilla de noche, esas hojas amarillentas que ocupan esa misma mesilla desde hace tantos y tantos años…

“Muchos verán un simple reglamento. Yo veo el recordatorio diario de quién es él”, cuenta esta mujer, quien ve en esas hojas “las noches en que no estuvo en casa”, “las celebraciones aplazadas” o “las salidas sin hora de regreso”, tal y como sucedió en la medianoche de este miércoles cuando entró a formar parte del operativo. “Veo el silencio responsable de quien sabe que su deber es proteger a otros, aunque eso signifique dejar, una vez más, su propia mesa vacía”, continúa.

Habla del “honor”, del “deber”, de la “lealtad” y del “sacrificio” que se lee en esas páginas, unos valores de los que esta mujer da fe después de tantos años a su lado. “Yo he visto cómo esas palabras se convierten en hechos durante casi cuatro décadas. Porque para él nunca ha sido solo un trabajo. Ha sido una vocación. Deja a su familia para defender a las familias de los demás. Y lo hace sin ruido, sin aplausos, sin esperar reconocimiento”, relata esta misma mujer.

Por eso siente que esa cartilla representa la propia “identidad” de su marido, un “recordatorio” de por qué mantiene intacto su “compromiso”. Así que no le queda otra que agradecérselo: “Y aunque el uniforme se desgaste y los años pesen, hay algo que nunca cambia: el orgullo de servir. Gracias por tu entrega. Gracias por tu ejemplo. Gracias por protegernos a todos, incluso cuando eso significa separarte de nosotros”.

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“Porque detrás de cada guardia civil, hay una historia de sacrificio. Y yo tengo el honor de compartir la mía contigo”, concluye la carta. Porque ella comprende esa vocación de servicio. Y porque él no entiende otra forma de servir a los ciudadanos. Solo así se explica que nadie mire el reloj cuando han pasado más de 15 horas de operativo y todavía no se ha detenido a un presunto asesino. Al final, lo consiguieron. Y las horas, visto lo visto, no importan si ese esfuerzo ha contribuido a proteger a la sociedad.