A prisión siete pandilleros tras una operación contra los Dominican Don’t Play (DDP) en Zaragoza

La Brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía de Aragón ha asestado esta misma semana un importante golpe a una de las bandas latinas que pugna por ‘hacerse’ con el mando de las calles de Zaragoza, en lo que a delincuencia juvenil se refiere. Son los Dominican Don’t Play (DDP). En total, la Policía detuvo el miércoles a 12 jóvenes presuntamente asociados a esta banda, 7 de los cuales ya durmieron este jueves en la cárcel de Zuera tras acordarse anoche su ingreso en prisión.

Así lo acordó la titular de la Plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, en funciones de guardia este jueves, 4 de junio. Los 12 detenidos, asistidos de los abogados Carlos Estremera, Clemente Peribáñez, Inmaculada Pérez y Joaquín Tortajada, se acogieron a su derecho a no declarar. A todos ellos se les imputan cuatro delitos: pertenencia a organizaciones criminal, tráfico de drogas, okupación y defraudación del fluido eléctrico. Y los otros cinco detenidos quedaron en libertad.

Al Juzgado de Guardia se remitió un profuso atestado elaborado por la Brigada de Información, en el cual se hacen constar las averiguaciones que han ido realizando a lo largo de los últimos meses. Son unas pesquisas en las han ido avanzado a raíz del pinchazo de las conversaciones telefónicas o del rastreo de sus cuentas en las redes sociales, como es el caso de Instagram. De esta forma se precipitó el miércoles el operativo con dos registros en sendos domicilios de la capital aragonesa.

Hace dos años por estas mismas fechas, el 12 de junio de 2024, la Brigada de Información asestó otro importante golpe a sus adversarios, a los Black Panther (BP), el cual se saldó con la detención de una decena de pandilleros. En aquella ocasión, el operativo se precipitó por la “gran alarma social” que estaban ocasionando en Las Delicias y Las Fuentes, donde se contabilizan “numerosos enfrentamientos” según reseñaron en el atestado al que tuvo acceso este diario.

Varios de los detenidos entonces, hasta cinco, pactaron su condena con la Fiscalía en la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde reconocieron en octubre de 2025 su pertenencia a la banda y aceptaron dos años y seis meses de cárcel a pesar de que inicialmente afrontaban nueve años de prisión. Un sexto se encontraba huido entonces. Y a los otros detenidos se les archivó la causa en fase de instrucción.

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Mismo final, en lo que a bajas condenas se refiere, tuvo el anterior gran operativo que se desarrolló en Zaragoza contra los Dominican Don’t Play en el mes de mayo de 2021. Tanto es así que todos ellos pudieron abandonar la cárcel de Zuera el mismo día del juicio, ya que la pena más alta que se pactó con la Fiscalía fue de tres años de cárcel. Por entonces, su radio de acción se acotó a San José.