Robo con violencia en Zaragoza: detienen a un hombre por sustraer una cadena de oro a una anciana

La Policía Nacional ha detenido en Zaragoza a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia tras quitar de un fuerte tirón una cadena de oro del cuello a una mujer de 92 años.

Los hechos sucedieron el pasado 3 de junio poco antes de la nueve de la mañana cuando la víctima caminaba por la calle Río Cinca del barrio de la Almozara.

Según ha informado este viernes la Jefatura Superior de Policía de Aragón, el hombre abordó a la mujer y, sin mediar palabra, la sujetó por el hombro con una mano y con la otra le arrancó de un fuerte tirón una cadena de oro que llevaba al cuello.

El ladrón huyó a la carrera y la patrulla que se dirigió al lugar, tras asistir a la víctima, comunicó al resto de agentes en servicio las características del presunto autor, que fue localizado poco después en el barrio de las Delicias.

Mientras estaba siendo identificado, el hombre tiró al suelo la cadena y dos tarjetas de crédito para intentar ocultarlas, sin éxito, a los agentes.

La Policía pudo determinar que se trataba de la joya sustraída horas antes y que las tarjetas habían sido robadas junto con una cartera y un teléfono móvil la noche anterior a un hombre de 60 años en el barrio de San José.

Además de la sustracción de la cartera, se le responsabilizó de un delito de estafa, ya que habría realizado varios pagos con las tarjetas sustraídas.

Al detenido se le considera también autor de un robo con violencia a una mujer de 85 años a la que arrebató también de un fuerte tirón una cadera de oro del cuello el pasado 6 de mayo en el interior de un portal de Calatayud.

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Una vez tramitado el atestado, el sospechoso fue conducido hasta la Ciudad de la Justicia y, tras prestar declaración, se decretó su ingreso en prisión.