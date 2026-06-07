Nueve rescates y once auxiliados en una intensa semana en el Pirineo aragonés

La Guardia Civil de Huesca ha cerrado la semana con nueve rescates en el Pirineo aragonés, cuyos avisos fueron recibidos a través de la sala de emergencias 112 SOS Aragón en su central 062.

La semana comenzó el lunes 1 de junio con un aviso a las 15.00 horas de dos senderistas, un hombre de 41 años y una mujer alemana de 30 años, que no podían continuar su camino en el Coll de Siso, en la Sierra de San Chulián (T.M. Benasque). Uno de ellos estaba deshidratado. La Guardia Civil de Huesca informa de que no podían continuar la actividad por sobrestimación de sus posibilidades y una falta de planificación. Activaron el GREIM de Benasque, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061. Los especialistas sobrevolaron la zona para localizarlos y evacuarlos a la helisuperficie de Benasuqe, donde continuaron con sus propios medios.

El martes 2 de junio, la Guardia Civil de Huesca recibió un aviso a las 11.45 horas porque un hombre de 75 años que recorría el tramo Escara-Santa Cilia del Camino de Santiago sufría contusiones y laceraciones. Se activó el GREIM de Jaca, que localizó al senderista y evacuó a este vecino de Tarragona, que fue trasladado al hospital de la localidad.

Ese mismo día se recibió una segunda alerta a las 12.15 horas porque un senderista de 69 años, vecino de Pamplona, que iba por la zona de la Faja de Canarellos (Torla) se había luxado la muñeca por una caída trsa tropezar. Se activó el GREIM de Boltaña, la unidad Aérea de Huesca y el médico del 061, que sobrevolaron la zona, localizaron al senderista y lo trasladaron en la aeronave hasta la pradera de Ordesa. Allí le esperaba un ambulancia que lo llevó al hospital de Jaca.

El martes llegó un tercer aviso a las 12.26 horas porque un barranquista francés de 37 años se fracturó el fémur al saltar en el barranco de Plañera. El GREIM de Boltaña, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061 lo evacuarony trasladaron en la aeronave hasta la helisuperficie de Benasque, donde le esperaba una ambulancia que lo llevó al hospital de Barbastro.

El miércoles y jueves no se recibieron notificaciones y la semana de rescates continuó el viernes, cuando la Guardia Civil de Huesca recibió un aviso porque un senderista de 49 años vecino de la comarca del Sobrarbe presentaba heridas leves en el torso y la cara tras haberse caído al cauce del Ara. Los especialistas lo evacuaron para que fuera llevado en ambulancia convencional al centro médico más cercano.

El sábado 6 de junio llegó un aviso a las 9.50 horas porque dos hombres de 35 y 47 años de Lituania no podían continuar su camino por el sendero GR-11 en el valle de Pineta por sobrestimación de sus posibilidades, deshidratación y agotamiento. El GREIM de Boltaña, Unidad Aérea de Huesca y médico del 061 sobrevolaron la zona, los localizaron y evacuaron al refugio de Pineta, donde continuaron por sus propios medios.

A las 12.50 horas del sábado se recibió una segunda notificación porque un hombre de 62 años vecino de Zaragoza se había visto afectado por un posible golpe de calor y sufría náuseas, vómitos y presión en el pecho mientras caminaba en la zona norte del pico Aspe. Este iba con otro senderista de 37 años que también fue rescatado por los especialistas. Ambos fueron evacuados y trasladados hasta la helisuperficie de Jaca, donde posteriormente fue transferido el herido al helicóptero medicalizado del 112 para ser llevado al hospital Clínico de Zaragoza.

El tercer aviso del día llegó a las 15.00 horas porque un senderista inglés de 65 años se fracturó el tobillo mientras descendía del ibón de Bastielles al aparcamiento de Estós (T.M. Benasque). Se activó GREIM de Bensasque, que se trasladó en vehículo oficial, evacuó al herido y lo llevó al centro de salud de Benasque.

Noticias relacionadas

La semana ha concluido este domingo 7 de junio con una notificación a las 12.40 horas porque un vecino de Zaragoza de 23 años que descendía en el barranco de Viandico se ha hecho un esguince de tobillo. Se ha activado el GREIM de Boltaña, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061, que lo han evacuado y trasladado en la aeronave hasta su vehículo particular, con indicaciones de acudir al centro médico más cercano.