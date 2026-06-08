Auxiliado un montañero enriscado en el Pirineo tras un intenso fin de semana
El operativo se activó tras recibir el aviso de la localización del montañero en un terreno abrupto, siendo trasladado a la helisuperficie de Benasque
La Guardia Civil ha auxiliado este domingo a un montañero de 47 años y nacionalidad francesa que se había quedado enriscado en el collado de la Maladeta, en el Parque Natural Posets-Maladeta de Benasque (Huesca).
El aviso se recibió este domingo a las 19.50 horas y activó el GREIM de Benasque y la Unidad Aérea de Huesca. Tras sobrevolar la zona y localizar al montañero atrapado en un terreno abrupto, fue evacuado y trasladado en la aeronave hasta la helisuperficie de Benasque, donde pudo continuar por sus propios medios.
Fue el último rescate de un domingo que se saldó con otras dos operaciones de salvamento, la ya comunicada de un barraquista de Zaragoza de 23 años que sufrió un esguince en el barranco de Viandico, en Fanlo (Huesca), y la que atendió el aviso de otros dos barranquistas, uno un vecino de la Comarca del Somontano de 41 años y otro de Zaragoza de 45 años, porque uno de ellos sufrió una rotura también de tobillo durante el descenso del barranco Forcos, en Borto (Huesca).
En este segundo caso se activó el GREIM de Boltaña, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061. Tras sobrevolar la zona y localizar a los barranquistas, fueron evacuados y trasladados en la aeronave hasta su vehículo particular, con indicaciones de acudir al centro médico más cercano.
Con estas tres últimas salidas, el balance de la Guardia Civil durante la pasada semana en el Pirineo aragonés deja 11 rescates y 15 personas atendidas.
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