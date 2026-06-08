Desaparece una menor de 15 años en Zaragoza

El Centro Nacional de Desaparecidos del Ministerio del Interior ha activado en las últimas horas la alerta por la desaparición de una menor de 15 años el pasado 5 de junio en Zaragoza. Se trata de Soraya A. A. que lleva desaparecida desde el viernes de la semana pasada.

Soraya A. A. tiene 15 años, mide 1,60 centímetros, se desconoce su constitución física, tiene los ojos marrones y el pelo castaño. En caso de conocer cualquier detalle sobre su situación se solicita llamar al 091, al 116000 (número de la Unión Europea para niños y jóvenes desaparecidos) o contactar con el Centro Nacional de Desaparecidos.