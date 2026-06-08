Sucesos
Desarticulado un importante punto de venta de drogas en Las Delicias
La Policía Nacional desarticula un punto de venta de droga en una vivienda del barrio zaragozano de las Delicias, deteniendo a tres presuntos responsables
La Policía Nacional ha detenido a tres personas como presuntas responsables de un delito contra la salud pública en una operación con la que da por desarticulando un importante punto de venta de drogas ubicado en una vivienda del barrio zaragozano de las Delicias.
La Policía inició la investigación tras recibir diversas informaciones que apuntaban a que desde el interior de un domicilio de Delicias se estaría llevando a cabo una intensa actividad relacionada con la venta de droga.
Según ha informado este lunes la Jefatura Superior de Policía de Aragón, las vigilancias realizadas permitieron comprobar la continua afluencia de compradores, llegando incluso a interceptarse varias de las transacciones.
En una de ellas, los agentes sorprendieron a dos individuos que acababan de abandonar la vivienda y les intervinieron 47,7 gramos de "speed" y casi 40 gramos de hachís, por el que fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales.
Posteriormente, los investigadores lograron localizar y detener, el pasado 3 de junio, al que sería el regente del punto de venta de drogas.
Durante el registro efectuado en el inmueble se incautaron de 685 gramos de speed, 409 de hachís, 2,4 de MDMA, 475 de cafeína utilizada como sustancia de corte y otros 837 de una sustancia pendiente de análisis.
Asimismo, fueron hallados 3 básculas de precisión, una envasadora al vacío, un molinillo eléctrico y otros útiles empleados para la manipulación y preparación de las dosis.
Los tres detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial y el principal responsable de este punto de venta de drogas ingresó en prisión, mientras los otros quedaron en libertad con cargos.
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